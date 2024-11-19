Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri 6 Aralık'ta VİOP'ta Başlıyor

Borsa İstanbul, bakır vadeli işlem sözleşmelerinin 6 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda işleme alınacağı müjdesini verdi.

Yapılan duyuruda, "Dolar/Ton Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri"nin VİOP’ta işleme açılmasının 6 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Sözleşmelerin yüzde 10 fiyat değişim limiti ile akşam seansında da işlem göreceği açıklandı.

Ayrıca, söz konusu işlemlerin 2 Ocak 2025'te B Grubu sözleşme olarak piyasa yapıcılık programına dahil edileceği kaydedildi. Bakır vadeli işlem sözleşmelerinin büyüklüğünün 0,1 ton bakır olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.