Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyat 400 TL'den 100 TL'ye Düştü

Madra Dağı'nda bol üretim, pazarda hareketlilik

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Eylül ayından beri kısa aralıklarla yağan yağışlar ve son dönemdeki ılık hava, dağlarda adeta melki mantarı fışkırmasına neden oldu.

Madra Dağı'ndan toplanan melki mantarı, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. İlk günlerde kilosu 400 lira'ya kadar çıkan mantar, arzın artmasıyla fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Hem köylüler hem de ilçe merkezi sakinleri pazarda bolca melki görmeye başladı.

Rafet Gedik (42): Biz bunları Madra'dan topladık. Havalar yağışlı gidince bol bol melki çıktı. Melki bizlere kaynağı oldu. Meramızda bol olan bir şey.

Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan: Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi, sıcaklıkların da mantarın üremesi için normal olması bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz.

Kazım Çakır (64): Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkilerimiz de çıktı. Melki geçim kaynağı bizim. Satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz.

Ali Yılmaz (67): Havalar yağışlı, güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene.

Veteriner Hekim Uğur Tarhal: Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizler de bir süreden beri melkileri alıyoruz. Çok da lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düştü. Ve güzel bir tat, lezzet veriyor bizlere. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz.

Yağışların etkisiyle Madra Dağı kaynaklı melki bolluğu, hem pazarda çeşitliliği artırdı hem de kırsal kesimde yaşayanlar için ek gelir sağladı.

