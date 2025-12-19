DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,03%
ALTIN
5.984,68 -0,44%
BITCOIN
3.781.070,71 -4,15%

Taşköprü Belediyesi'ne 2 Milyon Lira Hibe ile 65+ Evde Bakım Desteği

Taşköprü Belediyesi, YADES’e sunduğu 'Rıza ve Hürmet (Saygın Hayat)' projesiyle 2 milyon lira hibe alarak 65 yaş üstü vatandaşlara 1 yıl süreyle evde bakım hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:33
Taşköprü Belediyesi'ne 2 Milyon Lira Hibe ile 65+ Evde Bakım Desteği

Taşköprü Belediyesi'ne 2 milyon liralık hibe ile yaşlılara evde bakım

Proje onayı ve bölgesel önemi

Taşköprü Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında sunduğu "Rıza ve Hürmet (Saygın Hayat)" projesiyle 2 milyon lira eş finansmanlı hibe desteği almaya hak kazandı. Kastamonu genelinde Bakanlığa proje sunan belediyeler arasında yalnızca Taşköprü Belediyesi’nin çalışmasının kabul edilmesi, projenin il ve ilçe düzeyinde dikkat çekmesini sağladı.

Protokol töreni ve yetkililerin açıklamaları

Protokol, Kastamonu Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı katıldı. Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Arslan, proje sayesinde Taşköprü’de yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Arslan, "Taşköprü’de yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç büyüklerimizin evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bakanlığımıza sunduğumuz projemiz olumlu neticelendi. Kökleri gereği yaşlılarına her zaman saygı duyan, vefayı esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz" sözleriyle projenin önemine vurgu yaptı.

Projeyle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, kurumun hizmetlerini artırarak sürdüreceğini belirtti ve "En büyük aile Taşköprü Ailesi düşüncesini hem teoride hem de pratikte yaşatmak adına bu tür hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Vali Meftun Dallı da projenin yaşlıların yaşam kalitesini yükseltme amacına dikkat çekerek, "Kıymetli büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlayan bu projenin hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Projenin kapsamı ve hizmetler

1 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında Taşköprü Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlık hizmetleri, öz bakım ve hijyen, evde sıcak yemek hizmeti, kişisel bakım ve temizlik gibi hizmetleri sunacak. Proje, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları güçlükleri azaltmayı hedefliyor.

"RIZA VE HÜRMET (SAYGIN HAYAT)" PROJESİYLE 2 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ ALAN TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ...

"RIZA VE HÜRMET (SAYGIN HAYAT)" PROJESİYLE 2 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ ALAN TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA EVDE BAKIM DESTEĞİ SAĞLAYACAK.

"RIZA VE HÜRMET (SAYGIN HAYAT)" PROJESİYLE 2 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ ALAN TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Taşköprü Belediyesi'ne 2 Milyon Lira Hibe ile 65+ Evde Bakım Desteği
2
Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plaka Sahiplerine 90 Günlük Tescil Uyarısı
3
Kuşadası Ticaret Odası’nda 'Müşteri ile İletişim ve Müşteri Deneyimi' Eğitimi
4
Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi GEKA ev sahipliğinde toplandı
5
ATSO Başkanı Öztürk: İmara Açılacak Bölgelerde Altyapı Önceden Tamamlanmalı
6
DİSİDER Başkanı Akbaş: 2026 Asgari Ücret Kararı Sosyal Denge ve İstihdamı Belirleyecek
7
Yemeksepeti Kurye Festivali'nde 1.000'den Fazla Kurye Buluştu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül