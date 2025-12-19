Taşköprü Belediyesi'ne 2 Milyon Lira Hibe ile 65+ Evde Bakım Desteği

Taşköprü Belediyesi'ne 2 milyon liralık hibe ile yaşlılara evde bakım

Proje onayı ve bölgesel önemi

Taşköprü Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında sunduğu "Rıza ve Hürmet (Saygın Hayat)" projesiyle 2 milyon lira eş finansmanlı hibe desteği almaya hak kazandı. Kastamonu genelinde Bakanlığa proje sunan belediyeler arasında yalnızca Taşköprü Belediyesi’nin çalışmasının kabul edilmesi, projenin il ve ilçe düzeyinde dikkat çekmesini sağladı.

Protokol töreni ve yetkililerin açıklamaları

Protokol, Kastamonu Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı katıldı. Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Arslan, proje sayesinde Taşköprü’de yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Arslan, "Taşköprü’de yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç büyüklerimizin evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bakanlığımıza sunduğumuz projemiz olumlu neticelendi. Kökleri gereği yaşlılarına her zaman saygı duyan, vefayı esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz" sözleriyle projenin önemine vurgu yaptı.

Projeyle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, kurumun hizmetlerini artırarak sürdüreceğini belirtti ve "En büyük aile Taşköprü Ailesi düşüncesini hem teoride hem de pratikte yaşatmak adına bu tür hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Vali Meftun Dallı da projenin yaşlıların yaşam kalitesini yükseltme amacına dikkat çekerek, "Kıymetli büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlayan bu projenin hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Projenin kapsamı ve hizmetler

1 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında Taşköprü Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlık hizmetleri, öz bakım ve hijyen, evde sıcak yemek hizmeti, kişisel bakım ve temizlik gibi hizmetleri sunacak. Proje, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları güçlükleri azaltmayı hedefliyor.

