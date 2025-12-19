Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi GEKA ev sahipliğinde toplandı

Güney Ege’deki kooperatiflerin geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen zirve, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) öncülüğünde geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgenin dayanışma ve üretim kültürünü canlandırmayı hedefleyen kapsamlı bir vizyon sunuldu.

Zirvenin amacı ve katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, kooperatiflerin kurumsal kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak stratejiler geliştirmek üzere zirveye ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile kamu kurumları ve kooperatif temsilcileri katıldı.

Rapor sunumu ve ajans faaliyetleri

Zirvede, GEKA tarafından hazırlanan "Güney Ege Bölgesinde Üreten Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Stratejileri Raporu" sunuldu ve ajansın bölgedeki kooperatiflerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Başarılı uygulama örnekleri paylaşılıp, e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konularında yol haritaları aktarıldı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı şunları söyledi: "Ben değil de biz olmanın ruhu olan kooperatifçiliği anlatmak için kooperatiflerimizi tek tek inceledik"

Genel Sekreter Ümit Gülyağı ayrıca çalışmanın detaylarını şöyle aktardı: "GEKA olarak kooperatiflere yönelik yaptığımız analiz çalışmasının sonucunu paylaşmak üzere burada birlikteyiz. Geniş kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi. 94 kooperatif ile birebir görüşüldü. Kooperatiflerin üretimleri, performansları, satış kapasiteleri, yatırım planları, ihtiyaçları doğrultusunda birçok soru soruldu. Hepsinin cevapları analiz edildi. Kooperatiflerimiz neler üretiyor, hangi gramajlarda hangi ambalajlarda ürünleri var bunları tek tek araştırıp fotoğrafladık. Kooperatiflerimize dair özetle bütün bilgileri toparladık. Bugün de ben değil biz olmanın ruhu olan kooperatifçiliği anlatmak üzere bu çalışmayı deklare etmek üzere bir araya geldik. Çok güzel bir katılım var. Aramızda Ankara’dan Bakanlıktan da katılımcılarımız var. Öğleden sonra markalaşma, e-ticaret ve fonlar üzerine kooperatiflerimize yönelik oturumlarımız olacak. Sonuçları paydaşlarımıza duyurmayı ve birlikte hareket edecek şekilde bir yol haritası çizmeyi umut ediyoruz."

Yerel iş birliği örnekleri

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan kooperatifleşmenin yereldeki önemine vurgu yaptı: "Merkezefendi Belediyesi olarak aile bütçesine katkı ve kadınların iş gücüne katılmalarını sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdik. Aynı zamanda biz Halk Süt yapıyoruz. Orada da Tarım Kredi Kooperatifi ile yapıyoruz. Hem yerel üreticiyi destekliyoruz hem de kooperatifçiliği de destekliyoruz. Yine Halk Et’de de aynı şekilde ilerliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak 6.5 yıldır Kooperatiflerle güzel bir iş birliği ile devam ediyoruz"

Vali Ömer Faruk Coşkun ise GEKA ekiplerine teşekkür ederek, kooperatifçiliğin kapsayıcı kalkınma hedefleri içindeki yerini anlattı: "Devletimizin kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı ile nitelikli insan, güçlü aile ve sağlıklı toplum hedefi doğrultusunda refahın tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla kooperatifçilik alanında da önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planında kooperatiflerin altyapılarının güçlendirilmesi kurumsal kapasitelerinin ve rekabet güçlerinin arttırılması finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için sağlanan konular ve destek programları temel hedefler arasında yer almaktadır"

Oturumlar ve kapanış

Zirve dört oturum halinde gerçekleşti. Birinci oturumda GEKA Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Dilşad Akar tarafından "Güney Ege Bölgesi’nde Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri" sunumu yapıldı. İkinci oturumda başarı hikayeleri paylaşılırken, üçüncü oturumda "E-Ticaret ve Markalaşma" üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Zirve, "Fonlar ve Destek Programları" konulu dördüncü oturumun ardından katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Etkinlik, bölgesel kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve ortak hareket etmeyi sağlayacak somut adımların atılması yönünde önemli bir platform oluşturdu.

