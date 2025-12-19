ATSO Başkanı Öztürk: İmara Açılacak Bölgelerde Altyapı Önceden Tamamlanmalı

ATSO Meclis Başkanı Öztürk: İmara Açılacak Bölgelerde Altyapı Önceden Tamamlanmalı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, altyapısı tamamlanmadan imara açılan bölgelerin inşaat sektöründe ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, imar öncesi altyapının yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında, Odanın 30. Grup (İnşaat Faaliyetleri) Meslek Komitesi koordinasyonunda gerçekleştirilen Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı'nda, inşaat sektörünün 2025 değerlendirmesi ve 2026 beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasında Öztürk, sektörün ülke ekonomisi ve Antalya için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Öztürk, "Bugün burada, inşaat sektörünün 2025 yılı genel değerlendirmesini yapmak ve 2026 yılına ilişkin beklentileri, riskleri ve fırsatları ortak akılla ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. İnşaatın ekonomik büyüme, istihdam ve şehirleşme vizyonu üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

İki Ana Eksende Değerlendirme

Toplantıda sektörün iki ana eksende değerlendirileceği belirtildi. Öztürk, "Birinci eksenimiz ticari boyut. Piyasa şartları, finansmana erişim, maliyet yapıları, arz-talep dengesi ve yabancı yatırım hareketlerini değerlendireceğiz. İkinci eksenimiz ise yapım aşaması, teknik, uygulama ve mevzuat boyutu. Uygulama süreçleri, yapı güvenliği, mevzuatın sektöre etkisi ve geleceğin teknolojilerini konuşacağız" şeklinde konuştu.

Maliyet Artışı ve Usta Eksikliği

Öztürk, nüfus artışı ve göçle beraber inşaat talebinin devam edeceğini, ancak yüksek faiz oranları nedeniyle konut fiyatlarında geçici durağanlık gözlemlendiğini kaydetti. "Yüksek faiz oranları nedeniyle konut fiyatlarında geçici bir durağanlık yaşanıyor. Ancak faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarının yeniden artmasını bekliyoruz" dedi.

İnşaat maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Öztürk, enflasyon ve deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetlerinin maliyetleri yukarı çektiğini, özellikle işçilik maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını ve sektörde usta ile ara eleman bulmanın önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

Yabancıya Satışta Kriter Uyarısı

Kur seviyelerinin düşük seyretmesinin yabancıya satışları olumsuz etkilediğini söyleyen Öztürk, "Yabancıya satışta vatandaşlık ve oturum kriterlerinin, inşaat yatırımları devam ederken değiştirilmesi sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Bu kriterlerin bölgesel ve önceden planlı şekilde belirlenmesi büyük önem taşıyor" uyarısını yaptı.

İmardan Önce Altyapı Vurgusu

Altyapı yatırımlarının yüksek maliyetine dikkat çeken Öztürk, imar planlarına alınacak bölgelerde altyapının tamamlanmasının yasal zorunluluk haline getirilmesini talep etti. Altıntaş bölgesindeki hızlı gelişimi örnek gösteren Öztürk, güçlü firmaların süreci olumlu yönlendirdiğini ancak Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve elektrik altyapısı çalışmalarında zaman zaman yavaşlamalar yaşandığını belirtti.

Satışlarda İkinci El Ağırlığı

Öztürk, 2025 yılının ilk 11 ayında ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 450 bin gayrimenkul satışı gerçekleştiğini ve satışların üçte birinin birinci el, üçte ikisinin ise ikinci el olduğunu söyledi. Önceki yıllara göre değişen bu dengenin sektör için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sektörün Temel Sorunları

Konuşmasının sonunda Öztürk, sektörün temel sorunlarını şu şekilde sıraladı: kat karşılığı inşaatlarda arsa paylarının yüksekliği, usta ve ara eleman eksikliği, faiz-kur dengesi, kamuda iş süreçlerinin yavaşlaması ve yabancıya gayrimenkul satışındaki belirsizlikler. Bu sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı Katılımcıları

ATSO Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya; 24. Grup (Elektrik Enerjisi Üretim, Dağıtım ve İlgili Hizmet Faaliyetleri), 30. Grup (İnşaat Faaliyetleri), 31. Grup (İnşaat Malzemeleri), 41. Grup (Gayrimenkul Faaliyetleri), 43. Grup (Mimarlık Faaliyetleri) ve 44. Grup (Mühendislik) Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, Komite Başkanları ve Komite Üyeleri katıldı.

Toplantıda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, TMMOB’a bağlı odaların temsilcileri; İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Engin Kepenek, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı ile yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

