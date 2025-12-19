Kuşadası Ticaret Odası’nda "Müşteri ile İletişim ve Müşteri Deneyimi" eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası’nda düzenlenen eğitimde iletişimin yalnızca "ne söylediğimiz" değil, nasıl söylediğimiz ve neyi hedeflediğimiz unsurları bir arada ele alındı. Katılımcılara, müşteri ilişkilerinde fark yaratmanın yolları uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Eğitimin içeriği

Eğitimi veren Ebru Tunç; hedef odaklı iletişim, iletişimde imajın etkisi, insan davranışlarına göre iletişim stratejileri, Müşteri Deneyiminin stratejik önemi, müşteri deneyim yolculuğu ve gelişim alanlarının belirlenmesi konularını detaylandırdı. Teorik anlatımlar, pratik uygulamalarla pekiştirildi.

Uygulamalı çalışmalar ve sonuçlar

Özellikle grup vaka çalışmaları ile yapılan uygulamalar, öğrenmeyi daha keyifli ve kalıcı hale getirdi. Eğitimde ortaya konan fikirler, müşteri deneyiminin doğru ele alındığında nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüştüğü gerçeğini bir kez daha gösterdi.

Gelecek eğitimler

Kuşadası Ticaret Odası’nda eğitim programlarının önümüzdeki aylarda da farklı konularda devam edeceği bildirildi. Katılımcılar, benzer uygulamalı eğitimlerle işletmelerinde müşteri odaklı iyileştirmeler yapmaya hazırlanıyor.

İLETİŞİMDE NEYİ NASIL SÖYLEDİĞİMİZ FARK YARATIYOR