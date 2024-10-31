Balkan İş ve Yatırım Forumu Edirne'de Başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Amacımız Balkanlar'ın sembolü olan köprüleri gönül köprüleri ile birleştirerek, tüm Balkan şehirlerini bir arada buluşturmak." dedi.

Edirne'de, Valilik ev sahipliğinde ve Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları destekleriyle düzenlenen Forum, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) katkılarıyla başladı.

Sinergi ve Katma Değer Oluşturma Hedefi

Sezer, Balkan şehirlerini birleştirerek, bu birleşimden doğacak sinerji ile tüm ülkelere katma değer yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Trakya'nın stratejik konumuna dikkat çeken Sezer, "Edirne, sadece zengin tarihiyle değil, modern sanayi tesisleri ve lojistik avantajları ile de ticaretin kalbi olma yolundadır." şeklinde konuştu.

TİM Başkanı Gültepe’nin Katılımcı Ticaret Hedefleri

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, forumun önemi hakkında, "Balkanlar’la ticaret hacmini artırmak, ekonomik işbirliklerini güçlendirmek adına kritik bir programa ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Gültepe, 2023 yılında Türkiye'nin 11 Balkan ülkesine toplamda 22,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Balkanlar, Türkiye'nin diplomatik ve ticari ilişkilerinde stratejik bir konuma sahip." diye vurguladı.

DEİK Başkanı Olpak’tan İşbirliği Vurgusu

DEİK Başkanı Nail Olpak, Balkanlar’daki iş konseylerinin, Türk ve Balkan ülkeleri arasında 35 milyar dolarlık ikili ticareti artırmak için çalıştıklarını belirtti. Olpak, ayrıca,, Türk şirketlerinin projelerde sağladığı işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nden Uluslararası Başarılar

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk inşaat sektörünün uluslararası pazarda edindiği başarıları ve Balkan ülkelerinde yapılan projeleri anlattı. Eren, "Türk müteahhitlik firmalarının, 24,3 milyar dolarlık 654 projeyi üstlendiğini ifade etti.”

Forum ikili görüşmelerle devam edecek ve yarın son bulacak.

Edirne'de valiliğin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu başladı. Foruma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 4) ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da (sol 4) katıldı.

Edirne'de valiliğin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu başladı. Foruma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 4) ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da (sol 4) katıldı.