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Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Katıldı

Estonya, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği'nin elektrik şebekesine bağlandı. Bu adım, Rusya ile olan tüm enerji bağlantılarını koparıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:51
Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Katıldı

Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Bağlandı

Estonya, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik şebekesine bağlantı kurarak önemli bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu gelişmeyi kutlamak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış töreninde konuştu.

Von der Leyen, "Bugün Baltık ülkelerini kıta Avrupası elektrik şebekesine bağlıyoruz." diyerek, Avrupa'nın Rusya ve Belarus ile kalan son elektrik bağlarını kestiklerini vurguladı. Bu hamleyle birlikte Avrupa'nın enerjide tehdit ve şantajdan kurtulduğunu ifade eden von der Leyen, Rus fosil yakıtlarının aşamalı olarak kullanımdan kaldırıldığını hatırlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Baltık ülkelerinin Rusya ve Belarus şebekelerinden tamamen ayrıldıktan sonra Avrupa kıtasal elektrik şebekesine katıldıkları bildirildi. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Polonya üzerinden Avrupa kıtasal ağına entegre olması, AB içindeki enerji pazarlarıyla başarılı bir biçimde birleşmelerine olanak tanımaktadır.

Ayrıca, Baltık ülkelerinin kendi enerji sistemlerini ortak ve şeffaf kurallarla işleyecekleri belirtilirken, AB elektrik şebekesine katılımları için gereken yatırım maliyetinin %75'inin AB fonları aracılığıyla karşılandığı ifade edildi. Elektrik şebeke altyapısı için AB'nin sağladığı destek ise toplamda 1,23 milyar avro olarak kaydedildi.

Hatırlatmak gerekirse, Ukrayna ve Moldova da Mart 2022'de Rus elektrik şebekesinden ayrılarak Avrupa şebekesine bağlanmışlardı.

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