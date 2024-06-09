Banka kartı olan bunu yapmazsa pişman olacak! Tam 7500 TL para iadesi başlatıldı

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu yenilikçi kampanyası, bayram alışverişini kârlı duruma getirirken Bankkart kullanıcılarına da önemli fırsatlar sunuyor. Bankanın açıkladığı detaylar ve katılım şartları da oldukça basittir ve anlaşılır niteliktedir.​​​​

Ziraat Bankası'ndan Bankkart Lira Kampanya Detayları

Ziraat Bankası'nın desteklediği bu kampanyanın, 20 Mayıs - 15 Haziran 2024 tarihlerinin ​​arasında geçerli olacak şekilde tasarlandıpı bildirildi Kampanya, yaz tatili alışverişlerini karşılama dahil olmak üzere müşterilere büyük avantajlar sağlayacaktır.

Kampanyadan faydalanmak isteyen banka kartı sahipleri çeşitli kanallardan kolaylıkla katılabilirler.​​​​ Kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr adresinden veya 4757'ye TATİLSEPETİ yazdıktan sonra SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz. Ek kartlarla gerçekleştirilen harcamalar asıl kart sahibi harcamalarına sayılacaktır. Ayrıca Bankkart Başak, Bankkart ile yapılan işlemlerle Business , Bedava Bankkart ve Bankkart Lirası kampanyaya dahil edilmemiştir. Kampanyadan elde edilen işlemin kampanya sonrası iptal edilmesi ya da iade edilmesi halinde verilen Bankkart liralar geriye iade edilecek.





Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeteri kadar Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutarın hesap özetine borç şeklinde yansıtılacağı belirtilmiştir.​​​​​​​​​​ Seyahat ve tatil giderleri Kampanya yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda konaklama ve tur satışlarını da kapsamakta olup, uçak bileti satışı bu kapsama dahil değildir. Ön ödeme rezervasyonlar, ödeme miktarının kampanya koşullarına uygun olması durumunda kampanyaya eklenecektir. Bu aynı zamanda tatilini önceden planlamayı seven müşteriler için de büyük bir avantajdır.

Kampanyanın müşterilere faydaları Ziraat Bankası'nın bu kampanyası Bankkart kullanıcılarına büyük fayda sağlıyor. Bu kampanya , özellikle yazın gelmesiyle birlikte tatil yapmayı planlayan ve tatil harcamalarını daha fazla yapan müşteriler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya , müşterilerin yüksek değerli alışverişlerden önemli miktarda Bankkart Lirası kazanarak daha ekonomik harcama yapmalarına olanak sağlıyor.

" TATİLSEPETİ ile büyük avantajlar"

Kampanya kapsamında TATİLSEPETİ üzerinden yapacağınız belirli alışverişlerde Bankkart Lirası kazanma fırsatına sahip oluyorsunuz. Bu kapsamda peşin veya 25.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL ile 99.999 TL arasındaki alışverişlerde 5.000 TL , 100.000 TL ve üzeri alışverişlerde 7.500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Bu da müşterilerin tatil planlarını yapmaları konusunda büyük bir teşvik yaratıyor

"Katılım ve Kullanım Koşulları"

Kampanyaya katılmayan müşteriler bu avantajdan yararlanamayacaktır. Ayrıca alışverişlerin Bankkart POS cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir .​​ Kazanılan Bankkart liraları 1 Temmuz 2024 tarihinde hesaba yüklenecek ve 1 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan banka kartı liraları ise 2 Ağustos 2024 tarihinde iade edilecektir. Bu nedenle müşterinin bonusu kullanması oldukça önemlidir.