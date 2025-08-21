DOLAR
Bankacılık Mevduatı 25 Trilyon 1 Milyar 953 Milyon TL'ye Yükseldi

TCMB verilerine göre bankacılık sektörünün mevduatı 15 Ağustos ile biten haftada 348,4 milyar TL artarak 25 trilyon 1 milyar 953 milyon 202 bin liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:29
Bankacılık mevduatı 25 trilyon sınırını aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 348 milyar 374 milyon 476 bin lira artarak 25 trilyon 1 milyar 953 milyon 202 bin lira seviyesine ulaştı.

TL ve yabancı para mevduatında yön

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,4 artışla 13 trilyon 998 milyar 237 milyon 380 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,2 azalışla 7 trilyon 896 milyar 865 milyon 542 bin lira seviyesinde kaydedildi.

Bankalardaki toplam YP mevduatı geçen hafta 233 milyar 550 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti; bu tutarın 194 milyar 252 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 15 Ağustos itibarıyla 1 milyar 442 milyon dolar azalış görüldü.

Tüketici kredilerinde hafif gerileme

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 798 milyar 501 milyon 327 bin lira oldu.

Bu kredilerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 600 milyar 622 milyon 795 bin lira konut, 54 milyar 306 milyon 929 bin lira taşıt, 1 trilyon 786 milyar 908 milyon 161 bin lira ihtiyaç kredileri ve 2 trilyon 356 milyar 663 milyon 442 bin lira bireysel kredi kartları.

Toplam kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi 15 Ağustos ile biten haftada 111 milyar 283 milyon 482 bin lira artarak 19 trilyon 673 milyar 627 milyon 800 bin lira seviyesine çıktı.

