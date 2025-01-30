Bankacılık Sektörü Mevduatlarında Önemli Artış: 19 Trilyon Lira Barajı Aşıldı

Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Türkiye bankacılık sektörü, 24 Ocak ile biten haftada toplam mevduatını 292 milyar 509 milyon 936 bin lira artırarak 19 trilyon 844 milyar 390 milyon 225 bin lira seviyesine yükseltti. Bu artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri ile kaydedildi.

Tl ve Yabancı Para Mevduatındaki Değişim

Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 artış göstererek 12 trilyon 275 milyar 376 milyon 175 bin lira olurken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,02 artarak 6 trilyon 633 milyar 888 milyon 545 bin lira olarak belirlendi.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 194 milyar 878 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 165 milyar 827 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında 587 milyon dolarlık bir artış kaydedildi.

Taksitli Ticari Kredilerde Yükseliş

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,85 artışla 1 trilyon 945 milyar 347 milyon 600 bin lira seviyesine çıktı. Taksitli ticari kredilerde de yüzde 0,592 trilyon 106 milyar 156 milyon 734 bin lira'ya ulaştı. Kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,18 artış ile 2 trilyon 340 milyar 578 milyon 377 bin lira oldu.

Tüketici kredileri arasında, 470 milyar 747 milyon 478 bin lira konut, 55 milyar 822 milyon 36 bin lira taşıt ve 1 trilyon 418 milyar 778 milyon 86 bin lira diğer kredilerden oluşmaktadır.

Kredi Hacminde Yıllık Artış

TCMB dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 24 Ocak haftasında 147 milyar 196 milyon 97 bin lira artarak 15 trilyon 741 milyar 507 milyon 673 bin lira seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam kredi hacmi yüzde 38,21 artış gösterdi.