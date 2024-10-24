Bankacılık Sektöründe Geçen Haftanın Mevduat Artışı

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Artışta

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Ekim ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 212 milyar lira artarak 18 trilyon 382,8 milyar lira seviyesine ulaştı.

TCMB İstatistikleri Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sektörüne ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Açıklamaya göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Ekim tarihi itibarıyla 212 milyar 35 milyon 609 bin lira artış göstererek toplam 18 trilyon 382 milyar 843 milyon 285 bin lira olarak kaydedildi.

Mevduat Türleri ve Artışlar

Belirtilen dönemde, bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat yüzde 0,91 oranında artış göstererek 11 trilyon 78 milyar 682 milyon 160 bin lira oldu. Yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 1,37 artarak 6 trilyon 516 milyar 524 milyon 266 bin lira seviyesine ulaştı.

Yabancı Para Mevduatlarındaki Durum

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, bir önceki hafta itibarıyla 200 milyar 549 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu miktarın 169 milyar 636 milyon doları yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki artış, parite etkisinden arındırıldığında 1 milyar 992 milyon dolar olarak belirlendi.

Kredi Durumu

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,24 azalarak 1 trilyon 757 milyar 690 milyon 947 bin lira oldu. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,41 artış göstererek 1 trilyon 787 milyar 547 milyon 884 bin lira seviyesine çıktı. Kredi kartı bakiyeleri, yüzde 1,52 azalarak 2 trilyon 87 milyar 532 milyon 597 bin lira seviyesine geriledi.

Mevduat bankalarındaki toplam tüketici kredilerinin bileşenleri arasında 427 milyar 527 milyon 253 bin lira konut kredisi, 58 milyar 498 milyon 988 bin lira taşıt kredisi ve 1 trilyon 271 milyar 664 milyon 706 bin lira diğer krediler yer aldı.

TCMB dahil olmak üzere bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, 18 Ekim tarihli haftada 5 milyar 683 milyon 554 bin lira azalarak 14 trilyon 467 milyar 485 milyon 677 bin lira seviyesine yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,62 oranında bir artış gösterdi.