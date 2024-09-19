Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artışı

Bankacılık Sektöründe Ciddi Bir Gelişme

Türkiye bankacılık sektörünün kredi hacmi, 13 Eylül tarihi itibarıyla 64 milyar 584 milyon lira artarak 14 trilyon 687 milyar 686 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mevduat ve Kredi Durumu

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil olmak üzere geçen hafta 309 milyar 415 milyon lira artışla 17 trilyon 613 milyar 411 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı ise, 16 milyar 866 milyon lira artışla toplam 1 trilyon 817 milyar 399 milyon lira olarak kaydedildi. Bu kredilerin 461 milyar 352 milyon lirası konut, 80 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 275 milyar 257 milyon lira ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Bankacılık Sistemindeki Diğer Veriler

Bu süreçte, taksitli ticari krediler de 5 milyar 781 milyon lira artarak 1 trilyon 857 milyar 38 milyon lira seviyesine çıkmıştır. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,3 oranında bir artış göstererek 1 trilyon 623 milyar 959 milyon lira oldu.

Öz Kaynak ve Takipteki Alacaklar

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 2 milyar 28 milyon lira artışla 259 milyar 255 milyon lira olarak belirlendi. Bu alacakların 193 milyar 842 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 7 milyar lira artarak 3 trilyon 145 milyar 402 milyon lira seviyesine yükseldi.

KKM Bakiye Durumu

Geçtiğimiz hafta KKM (Katılım Katılım Mevduat) bakiyesi, %0,7 azalışla 1 trilyon 564 milyar 311,6 milyon lira seviyesine geriledi. Bu durumda KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,9’una düşmüş durumda.