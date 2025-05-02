İstanbul'da 1 Milyon 254 Bin Fide Üreticilere Dağıtılacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 2 bin 206 çiftçiye, toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtacağını duyurdu. Bu fide dağıtımı, 758 dekar alanda uygulanmak üzere planlandı.
Düzenlenen tarım programı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ve Mera Islah Projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Program, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve birçok yerel yönetici ve üreticinin katılımıyla Çatalca’da düzenlendi.
Bu program dahilinde, üreticilere sebze fidesi dağıtımının yanı sıra Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde ıslahı tamamlanan meraların açılışı da gerçekleştirildi. İstanbul'da 2021 yılından bu yana yaklaşık 62 milyon lira bütçeyle bitkisel üretim projeleri hayata geçirilmişken, bu projelerden 19’u Çatalca’da uygulanarak toplam 9 milyon 106 bin lira 2025 yılı itibarıyla İstanbul'da 12 milyon 829 bin 149 lira bütçeli 14 proje yürütülürken, bu projelerin 10 milyon 325 bin lirası Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Çatalca’da ise 2 milyon 825 bin 729 lira bütçeli 7 proje uygulanmakta olup, bu mevcut projenin 2 milyon 237 bin 223 lirası yine Bakanlık tarafından finanse edilmektedir. İstanbul’un mera varlığının yüzde 49'u, 2025 yılı içerisinde iyileştirilecek. Toplam 23 bin 589 dekarlık mera alanı ıslah edilecek olup, İstanbul’un toplam 59 bin 680 dekarlık mera varlığının yaklaşık %49'u iyileştirilmiş olacak. Çatalca’da ise bugüne kadar Elbasan, İzzettin, Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde toplam 3 bin 731 dekarlık alan ıslah edilmiştir. Yulaf, Macar fiği ve yonca tohumları gibi ürünler üreticilere hibe olarak verilmektedir. 2024’te başlayacak projelerle birlikte Çakıl, Ovayenice ve Nakkaş mahallelerinde toplam 9 bin 348 dekarlık mera daha ıslah edilecek ve Çatalca’nın mera varlığının %50’sinin iyileştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamlı projeler sayesinde İstanbul’un tarımsal üretim kapasitesinin artması ve üreticilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilen çalışmalar kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarıma önemli katkılar sunmaktadır. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.
2025 yılı itibarıyla İstanbul'da 12 milyon 829 bin 149 lira bütçeli 14 proje yürütülürken, bu projelerin 10 milyon 325 bin lirası Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Çatalca’da ise 2 milyon 825 bin 729 lira bütçeli 7 proje uygulanmakta olup, bu mevcut projenin 2 milyon 237 bin 223 lirası yine Bakanlık tarafından finanse edilmektedir.
İstanbul’un mera varlığının yüzde 49'u, 2025 yılı içerisinde iyileştirilecek. Toplam 23 bin 589 dekarlık mera alanı ıslah edilecek olup, İstanbul’un toplam 59 bin 680 dekarlık mera varlığının yaklaşık %49'u iyileştirilmiş olacak. Çatalca’da ise bugüne kadar Elbasan, İzzettin, Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde toplam 3 bin 731 dekarlık alan ıslah edilmiştir.
Yulaf, Macar fiği ve yonca tohumları gibi ürünler üreticilere hibe olarak verilmektedir. 2024’te başlayacak projelerle birlikte Çakıl, Ovayenice ve Nakkaş mahallelerinde toplam 9 bin 348 dekarlık mera daha ıslah edilecek ve Çatalca’nın mera varlığının %50’sinin iyileştirilmesi sağlanacak.
Bu kapsamlı projeler sayesinde İstanbul’un tarımsal üretim kapasitesinin artması ve üreticilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilen çalışmalar kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarıma önemli katkılar sunmaktadır.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.