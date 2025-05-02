DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

İstanbul'da 1 Milyon 254 Bin Fide Üreticilere Dağıtılacak

İstanbul'da 2025 yılı içinde 1 milyon 254 bin fide, 2 bin 206 çiftçiye dağıtılacak. Mera ıslah projeleriyle tarımsal kapasite artacak.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:27
İstanbul'da 1 Milyon 254 Bin Fide Üreticilere Dağıtılacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 2 bin 206 çiftçiye, toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtacağını duyurdu. Bu fide dağıtımı, 758 dekar alanda uygulanmak üzere planlandı.

Düzenlenen tarım programı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ve Mera Islah Projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Program, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve birçok yerel yönetici ve üreticinin katılımıyla Çatalca’da düzenlendi.

Bu program dahilinde, üreticilere sebze fidesi dağıtımının yanı sıra Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde ıslahı tamamlanan meraların açılışı da gerçekleştirildi. İstanbul'da 2021 yılından bu yana yaklaşık 62 milyon lira bütçeyle bitkisel üretim projeleri hayata geçirilmişken, bu projelerden 19’u Çatalca’da uygulanarak toplam 9 milyon 106 bin lira

2025 yılı itibarıyla İstanbul'da 12 milyon 829 bin 149 lira bütçeli 14 proje yürütülürken, bu projelerin 10 milyon 325 bin lirası Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Çatalca’da ise 2 milyon 825 bin 729 lira bütçeli 7 proje uygulanmakta olup, bu mevcut projenin 2 milyon 237 bin 223 lirası yine Bakanlık tarafından finanse edilmektedir.

İstanbul’un mera varlığının yüzde 49'u, 2025 yılı içerisinde iyileştirilecek. Toplam 23 bin 589 dekarlık mera alanı ıslah edilecek olup, İstanbul’un toplam 59 bin 680 dekarlık mera varlığının yaklaşık %49'u iyileştirilmiş olacak. Çatalca’da ise bugüne kadar Elbasan, İzzettin, Oklalı ve Kestanelik mahallelerinde toplam 3 bin 731 dekarlık alan ıslah edilmiştir.

Yulaf, Macar fiği ve yonca tohumları gibi ürünler üreticilere hibe olarak verilmektedir. 2024’te başlayacak projelerle birlikte Çakıl, Ovayenice ve Nakkaş mahallelerinde toplam 9 bin 348 dekarlık mera daha ıslah edilecek ve Çatalca’nın mera varlığının %50’sinin iyileştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamlı projeler sayesinde İstanbul’un tarımsal üretim kapasitesinin artması ve üreticilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilen çalışmalar kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarıma önemli katkılar sunmaktadır.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içinde 2 bin 206 çiftçiye, 758 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtılacak.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Tescilli Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor
2
ABD İmalat Endeksi Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
3
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira
4
KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Sürekli Devam Ediyor
5
Avro Bölgesi'nde Şirket Kredileri Faiz İndirimlerinin Ardından Artış Göstermeye Devam Ediyor
6
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli ABD'de En Çok İndirilen Uygulama Oldu
7
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!