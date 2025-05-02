İstanbul'da 1 Milyon 254 Bin Fide Üreticilere Dağıtılacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde 2 bin 206 çiftçiye, toplam 1 milyon 254 bin fide dağıtacağını duyurdu. Bu fide dağıtımı, 758 dekar alanda uygulanmak üzere planlandı.

Düzenlenen tarım programı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ve Mera Islah Projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Program, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve birçok yerel yönetici ve üreticinin katılımıyla Çatalca’da düzenlendi.