Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 18 Trilyon 758 Milyar Lira

Bankacılık Sektorunun Toplam Mevduatı Artış Gösterdi

15 Kasım ile biten haftada, Türkiye bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 439,1 milyar lira artışla 18 trilyon 758,3 milyar liraya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Mevduat ve Kredi Hacmi Verileri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Kasım itibarıyla 18 trilyon 758 milyar 286,4 milyon lira olarak kaydedildi. Bu dönemde TL cinsi mevduat yüzde 3,78 artarak 11 trilyon 565 milyar 524 milyon 376 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,21 artışla 6 trilyon 418 milyar 355 milyon 765 bin lira olarak gerçekleşti.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 479 milyon dolar düzeyinde seyrederken, bu tutarın 166 milyar 664 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler doğrultusunda 2 milyar 926 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi.

Ticari Kredilerde Artış

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta %0,21 azalışla 1 trilyon 801 milyar 948 milyon 585 bin lira oldu. Bu süre zarfında taksitli ticari krediler ise %0,39 artışla 1 trilyon 835 milyar 20 milyon 317 bin lira seviyesine çıktı.

Kredi kartları bakiyesi de geçen hafta %0,56 artarak 2 trilyon 162 milyar 666 milyon 500 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin bileşenleri arasında 440 milyar 662 milyon 173 bin lirası konut kredisi, 57 milyar 71 milyon 284 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 304 milyar 215 milyon 128 bin lirası ise diğer kredilerden oluşmaktadır.

Toplam Kredi Hacmi Artışta

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 15 Kasım ile biten haftada 34 milyar 393 milyon 537 bin lira artarak 14 trilyon 689 milyar 390 milyon 196 bin lira seviyesine yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %37,63 artış kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.