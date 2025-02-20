Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 20 Trilyon Lirayı Geçti

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Şubat itibariyle 20 trilyon 618,9 milyar liraya ulaştı, kredi hacmi ise 16 trilyon 182,8 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:52
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 20 Trilyon Lirayı Geçti

Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Şubatönceki haftaya göre 426 milyar 366 milyon 27 bin lira artış göstererek 20 trilyon 618 milyar 919 milyon 574 bin lira seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık istatistikler, sektörün sağlıklı bir büyüme içerisinde olduğunu ortaya koyuyor.

Mevduat Türleri

Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,1 artışla 11 trilyon 928 milyar 875 milyon 418 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 yükselerek 6 trilyon 125 milyar 499 milyon 573 bin lira olarak kaydedildi. Geçen hafta bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 205 milyar 166 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 354 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarından oluştu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında 7 Şubat itibarıyla 139 milyon dolarlık artış gözlemlendi.

Tüketici Kredilerindeki Artış

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri de geçen hafta yüzde 1,5 artışla 4 trilyon 1 milyar 150 milyon 219 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 529 milyar 138 milyon 715 bin lirası konut, 69 milyar 945 milyon 36 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 488 milyar 73 milyon 761 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise, 14 Şubat itibariyle 177 milyar 286 milyon 271 bin lira artışla 16 trilyon 182 milyar 790 milyon 212 bin lira seviyesine yükseldi.

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