Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı: 19 Trilyon Lirayı Geçti

Bankacılık Sektöründe Önemli Artış

Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 268 milyar lira artarak 19 trilyon 551 milyar 880 milyon 289 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam mevduat (bankalar arası dahil), bu dönemde 268 milyar 29 milyon 484 bin lira artış gösterdi. Bu artış, yerel para cinsinden mevduatların %2,20 oranında artmasına katkı sağladı ve bu da 12 trilyon 169 milyar 387 milyon 700 bin liraya ulaştı. Yabancı para cinsinden mevduatlar ise %0,95 artışla 6 trilyon 502 milyar 784 milyon 635 bin liraya çıktı.

Yabancı Para Mevduatında Gözlemlenen Değişimler

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı geçen hafta 192 milyar 30 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu tutarın 163 milyar 315 milyon doları yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ışığında, 17 Ocak itibarıyla 516 milyon dolar değerinde bir artış kaydedildi.

Kredi Durumu ve Tüketici Kredilerindeki Değişim

Geçen hafta mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, %0,46 azalarak 1 trilyon 928 milyar 878 milyon 199 bin lira olarak belirlendi. Buna karşın, taksitli ticari krediler %1,05 artışla 2 trilyon 93 milyar 883 milyon 593 bin liraya ulaştı. Kredi kartları bakiyesi ise %1,66 azalışla 2 trilyon 313 milyar 183 milyon 350 bin liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin 468 milyar 204 milyon 801 bin lirası konut, 56 milyar 4 milyon 96 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 404 milyar 669 milyon 302 bin lirası ise diğer kredilerden oluşmaktadır.

Kredi Hacmindeki Büyüme

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 17 Ocak ile biten haftada 21 milyar 330 milyon 658 bin lira artarak 15 trilyon 594 milyar 311 milyon 576 bin liraya yükseldi. Bu büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre %38,03 oranında bir artış göstermektedir.