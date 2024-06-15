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Bankada parası olanların gözü faltaşı gibi açılacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Bankaların 1 milyon TL'ye uygulamış olduğu mevduat faiz oranı yüzde 49 ile yüzde 53 arasında değişiyor. Uzman Muhammet Bayram, döviz bozdurup TL'ye geçiş yaparak yüksek faiz geliri elde etmek için bunun son fırsat olduğunu açıkladı. Yüzde 50 faiz ile stopaj düşüldükten sonra 32 gün sonunda net kârın yaklaşık 40 bin TL olacağını açıkladı. Bayram, mevcut yatay döviz kurları ve enflasyona göre düşen getiriler dikkate alındığında TL mevduatın daha mantıklı bir hareket olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 22:15
Bankada parası olanların gözü faltaşı gibi açılacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ekonomi uzmanı Muhammet Bayram, milyon TL'lik banka mevduat faiz oranının yüzde 49 ile yüzde 53 arasında değiştiğini açıkladı. Yüzde 50 faiz ve stopaj düşüldükten sonra 32 gün sonunda net kârın yaklaşık 40 bin TL olacağını açıkladı. Döviz kurunun yatay hareket etmesi ve getirilerin enflasyona göre azalması nedeniyle TL mevduatın mantıklı bir hareket olduğunu anlatan Bayram, "Bu, yüksek getiri elde etmek için son şans" diyerek "Banka mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi devam ediyor. Şimdilerde faiz oranları genel olarak %50 ila %53 arasındadır. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50'nin biraz altında" şeklinde konuştu.

Muhammet Bayram, merkez bankalarının uyguladığı politikalar nedeniyle faiz oranlarının düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı. Ancak enflasyonist ortamın devam etmesi ve kilit faiz oranlarının artması durumunda mevduat faizlerinin de yükselebileceği durumunu kaydetti.

Bankaların mevduat faiz oranlarının şu anda genel olarak yüzde 49 ile yüzde 53 arasında seyrettiğini vurgulayan uzman isim, stopaj düşüldükten sonra aylık 1 milyon TL net gelirin yüzde 50 faiz oranı ve yüzde 32 vade süresiyle yaklaşık 40.000 TL civarı olduğunu ifade etti.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Döviz bozdurup TL'ye geçiş yaparak faiz kazanmanın artık son şansı olduğunu anlatan Muhammet Bayram, dövizin şimdilerde yatay bir seyir izlediğini, herhangi bir gelir getirmediğini anlattı. Bayram ayrıca, getirilerin enflasyona göre azalması nedeniyle döviz tutmanın bir anlamı olmadığını açıkladı.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankaların kullandırdığı 1 milyon TL tutarındaki mevduatın faiz oranı genel olarak %49 ile %53 arası değişmektedir. 32 günlük süre sonundaki net geliriniz, faiz ve stopaj sonrası net gelirinize bağlıdır. Ancak aylık net gelirinizi yaklaşık %50 faiz ile topaj düşüldükten sonra hesaplarsanız 32 günlük süre sonunda net geliriniz yaklaşık 40.000 TL olacaktır. Bu tutar faiz oranlarına ve diğer koşullara bağlı olarak değişebilir.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜN SONUNDA MEVDUAT GETİRİSİ

ING BANK

Faiz oranı: %53

Net kâr: 42.863,39 TL

Vade tutarı: 1.042.863,39 TL

FİBABANKA

Faiz oranı: 51

Net kâr: 41.245,9 TL

Vade tutarı: 1.041.245,9 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: 49

Net kâr: 39.628,42 TL

Vade tutarı: 1.039.628,42 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz oranı: 48

Net kâr: 38.819,67 TL

Vade tutarı: 1.038.819,67 TL

ENPARA

Faiz oranı: 47,5

Net kâr: 38.415,3 TL

Vade tutarı: 1.038.415,3 TL

AKBANK

Faiz oranı: 50

Net kâr: 40.437,16 TL

Vade tutarı: 1.040.437,16 TL

HALKBANK

Faiz oranı: 42

Net kâr: 33.967,21 TL

Vade tutarı: 1.033.967,21 TL

Not: Buradaki incelemeler yatırım kapsamında değildir. Haberlerimiz herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

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