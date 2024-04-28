Bankalar gece yarısı SMS ile duyurdu! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Bankaların kredi kartı faiz oranlarını yükseltmesi sonrasında, müşterilere gönderilen SMS'lerle 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde bireysel kredi kartları için taksit sayılarının güncellendiği duyuruldu. Enflasyonun yüksek seyretmesi sebebiyle, bankalar ihtiyaç, konut, taşıt kredileri ve nakit avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı.





Kredi Kartı Taksitlerinde Değişiklik Olacak Mı?

Birtakım bankalar, müşterilerine 1 Nisan 2024'ten itibaren bireysel kredi kartları için taksit sayılarında bir güncelleme yapılacağını bildiren mesajlar göndermiştir. İlgili mesajda şu ifadeler yer almaktadır:

"Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilmiştir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016."

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerin ardından kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yapılacağı öne sürülen değişiklikler hakkında çıkan iddiaları yalanladığını açıklamıştır.