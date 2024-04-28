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Bankalar gece yarısı SMS ile duyurdu! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kredi kartlarındaki taksit sayısının düşürüleceği yönündeki söylentileri reddetmesine rağmen, bankaların müşterilerine yolladığı bildirimler kafalarda bazı şüpheler uyandırdı. İşte bu durumun ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 28.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 08:08
Bankalar gece yarısı SMS ile duyurdu! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Bankaların kredi kartı faiz oranlarını yükseltmesi sonrasında, müşterilere gönderilen SMS'lerle 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde bireysel kredi kartları için taksit sayılarının güncellendiği duyuruldu. Enflasyonun yüksek seyretmesi sebebiyle, bankalar ihtiyaç, konut, taşıt kredileri ve nakit avans işlemlerinde faiz oranlarını artırdı.

kredi kartı kullanımı

Kredi Kartı Taksitlerinde Değişiklik Olacak Mı?

Birtakım bankalar, müşterilerine 1 Nisan 2024'ten itibaren bireysel kredi kartları için taksit sayılarında bir güncelleme yapılacağını bildiren mesajlar göndermiştir. İlgili mesajda şu ifadeler yer almaktadır: 

"Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilmiştir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016." 

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerin ardından kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yapılacağı öne sürülen değişiklikler hakkında çıkan iddiaları yalanladığını açıklamıştır. 

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