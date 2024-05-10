Parasını cebinde değil bankada tutana çift aylık birden! Maaş gibi ödenecek

Türkiye'de son dönemde altın ve döviz yatırımlarında yaşanan durgunluğa karşılık, Türk lirası mevduatlarına yönelik yüksek faiz oranları yatırımcıların ilgisini artırdı. Ülkede bankalar tarafından sunulan mevduat faizleri, özellikle 500 bin TL'lik mevduat için sunulan aylık getiri sayesinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yatırımların getirileri, birçok bankada emekli maaşının iki katını aşarak cazip bir yatırım seçeneği sunuyor.

Son dönemde yapılan faiz artırımları sonucunda bankalar, %39 ile %58 arasında değişen faiz oranlarıyla Türk lirası mevduatlarına yatırımcıları teşvik ediyor. Türkiye Finans ve Hayat Finans gibi katılım bankaları, kâr payı oranları üzerinden rekabetçi getiriler sunuyor.

İşte bazı bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz getirileri:





ING Bank: %55 faiz oranıyla 22.240,44 TL net kazanç ve vade sonu tutarı olarak 522.240,44 TL sunuyor.

Alternatif Bank: %58 faiz oranıyla 23.453,55 TL net kazanç ve vade sonu tutarı olarak 523.453,55 TL getiriyor.

Fibabanka: %56 faiz oranıyla 22.644,81 TL net kazanç ve vade sonu tutarı olarak 522.644,81 TL sunuyor.

Yapı Kredi: %48 faiz oranıyla 19.409,84 TL net kazanç ve vade sonu tutarı olarak 519.409,84 TL getiriyor.

Halk Bank: %39 faiz oranıyla 15.770,49 TL net kazanç ve vade sonu tutarı olarak 515.770,49 TL sunuyor.

Bankalar arasında en yüksek faiz oranını Alternatif Bank ve TEB sunarken, daha düşük faiz oranlarına sahip bankalar arasında Halk Bank ve HSBC bulunuyor. Yatırımcılar, tercih ettikleri bankaya göre 500 bin TL'lik mevduatlarından farklı oranlarda kazanç elde edebilirler.

Ekonomistler, bu faiz oranlarının reel getiri bakımından döviz ve altın yatırımlarından daha yüksek olduğunu belirtiyor. Yüksek faiz oranlarının, Türk lirasını yatırımcılar için yeniden cazip hale getirdiği düşünülüyor. Bu gelişmelerin Türk ekonomisi ve finans sektörü üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.