Gram altını olanlar şaşkına dönecek! Artık tamamen zorunlu oluyor

Altın piyasasında dolandırıcılıkla mücadele etmek ve tüketici güvenini artırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) bağlı Darphane, gram altın için yeni güvenlik tedbirleri getiriyor. Bu yenilikçi uygulama, altın alım satımında dolandırıcılık sorununa kalıcı bir çözüm getirerek, tüketicilere özel ambalajlı ve etiketli Gram Altın sunmayı amaçlıyor.

"Altının tamamı izlenecek"





Bu yenilikçi sistem, gram altının Darphane'nin verdiği benzersiz bir kod kullanılarak takip edilmesine olanak tanıyor. u kod altının tüm özellikleriyle birlikte geçmişini içerir ve tüketicilere orijinallik ve değer konusun üzerine tam güvence sağlar.

Altına yatırım yaparken sürekli karşılaşılan güven sorunları, yeni takip sistemleriyle artık geçmişte kaldı. Bu sistemin amacı kuyumcular ile müşteriler arasında oluşan güven sorununu ortadan kaldırıp altın ve diğer alandaki kıymetli madenlerin de piyasalara şeffaf ve güvenilir dağılımını sağlamaktır.

Yeni uygulamaya göre satışa sunulan gram altının sertifikası ve özel ambalajı olacak. Bu, alıcılara altının hem saflığını hem de orijinalliği konusunda daha fazla güven verir. Bu yenilik yalnızca altınla sınırlı kalmayacak, gümüş, platin, paladyum gibi diğer değerli metalleri de kapsayacak. Bu mineraller 1 gram ve üzerinde miktarlarda üretilip, Darphanenin belirlediği standartlara göre sertifikalı özel ambalajlarda satılmaktadır.

Darphane'nin uygulamaya koyduğu bu yenilikçi takip sistemi, Türkiye altın piyasasına güvenin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli adım olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, tüketici güvenini artırırken piyasadaki sahtecilik sorununa etkili çözüm sunmayı amaçlamaktadır.