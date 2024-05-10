Lise, ön lisans, lisans mezunu THY kabin memuru alımı! En az 40 bin TL maaş ile

Dünyanın en büyük havayolu ağı olarak bilinen Türk Hava Yolları (THY), şimdilerde büyüme hedefleri kapsamında kabin memuru aday alımında bir adım daha atıyor. THY, havacılık sektöründeki lider konumunu sürdürmek amacıyla hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda da müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarabilmek adına kabin ekibi kadrosunu güçlendirme yönünde bir hazırlık yapıyor. Türk Hava Yolları (THY) bu çerçevede personel alımı yapma girişimine başlıyor.

EN AZ LİSE MEZUNU OLUNMASI GEREKİYOR





THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Take-Off Kabin" ilanı için 1 Ocak 1982 ila 31 Aralık 2004 tarihleri ​​arasında doğan, en az okul bitirme belgesine sahip uçuş görevlisi adayları seçiliyor.

2 AYLIK EĞİTİM VERİLECEK

Değerlendirme sürecini geçenler kabin memuru adayı olarak işe alınacak ve THY Uçuş Akademisi İstanbul Florya'da iki aylık bir eğitim kursuna katılacak. Eğitimi başarıyla bitirenler ise, kabin memuru olarak uçuşlara katılacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

"Take-Off Kabin" pozisyonu ve diğer açık pozisyonlara başvurular THY'nin kariyer.thy.com adresindeki internet sitesinden yapılabilecek.

Hostes Maaşları 2024

Bir hostesin maaşı, çalıştığı kuruluşa göre değişir. Her özel şirketin prosedürleri ve yan hakları farklı olarak bilinir. Bu nedenle hosteslerin aldıkları maaşları için kesin rakamlar vermek doğru değil. Ayrıca çalışma saatleri, uzun mesafeli uçuşlar, özel vardiyalar, ikramiyeler vb. maaşınızı etkileyen diğer faktörlerdir.

Kabin Memuru Nedir?





Havacılık sektörünün ayrılmaz parçası olan uçuş görevlileri, yolcuların güvenliği ve konforuna kendini adamış önemli bir ekiptir. Uzmanlar, normal operasyonlardan acil operasyonlara kadar havayolu kalitesini ve aynı zamanda da müşteri memnuniyetini sağlayabilmek adına görev ve sorumlulukları doğrultusunda çalışırlar.

Uçuş görevlisinin görevi kokpitten uçağın kuyruğuna kadar olan alana odaklanır. Görevlerine kokpitin dışında veya içinde talimatlar alarak başlarlar. Genellikle uçağın dışına göreve katılmazlar. Ancak uçakta tüm ihtiyaçlara ve güvenlik önlemlerine izin verilmektedir. Başlıca görevleri ise şunlardır:

Güvenlik: Acil durumlarda uçağın sağ ve sol tarafındaki çıkış kapılarının açılıp kapatılması gibi kritik görevleri yerine getirir. Acil durumlarda yolcuları yönlendirme, tahliye işlemlerini yürütme yetkisine sahiptirler.

Hizmet ve İletişim: Uçuş görevlisinin görevleri arasında uçuş sırasında yolcularla ilgilenmek, isteklerine yanıt vermek ve uçuş hakkında bilgi vermek yer alır. Bazı havayolları daha kapsamlı hizmetler sunarken bazıları belirli aralıklarla sınırlı hizmetler sunmaktadır.

Eğitim ve İletişim: Eğitim ve iletişim becerilerini kullanırlar. Acil durumlarda yolcu hareketlerini yönlendirmek ve gerekli bilgilendirmeyi yapmak. Aynı zamanda önemli görevlerinden biri de yolculara uçuşları hakkında güncel bilgiler sunmaktır.