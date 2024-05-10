1992 yılı ve sonrasında doğanlara müjde! Merkez Bankası memur alımı başlatıldı

Memur alımları son hızıyla devam ediyor! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEMUR ALIM ŞARTLARI

Merkez Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre kurum bünyesine Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 1992 tarihi sonrasında doğması, 1 Ocak 2022 tarihi sonrasında yapılan mülakatlardan elenmemiş olması, 1 Ocak 2019 tarihi sonrasında yapılacak YDS ya da e-YDS'den en az 70 ya da TOEFL iBT sınavından en az 84 puan ya da Cambridge C1 Advanced sınavından B ya da üzeri ya da CPE sınavından C ve üstü puan alınmış olması gerekiyor.





Alımlara Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ya da 15 Temmuz 2024 tarihine kadar mezun durumda olunması gerekiyor. Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek ve internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.