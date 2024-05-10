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Mevduat balonu patladı! Nerde 10 bin, 20 binler: Çöküş dönemi başladı

Yatırımının mevduat hesaplarında değerlendiren birey için artık mevduat balonu patladı dedirten gelişmeler mevcut.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 19:18
Mevduat balonu patladı! Nerde 10 bin, 20 binler: Çöküş dönemi başladı

TCMB tarafından geçtiğimiz Haziran ayından bu yana süregelen politika faizi artırım kararından en çok etkilenen mevduat faizleri olmakta iken, yatırımcı garanti kazanç olarak gördüğü mevduat hesaplarına yoğun ilgiyi arttırdı. TL'nin değer kazanması ve KKM çıkışlarının hızlanması adına alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 1 sene içerisinde hiç düşüş gözlenmemişken sadece 2 kere sabit kalan oranlar, kredi kartı ve kredi faizlerini de 2ye katladı.

Yatırımının mevduat hesaplarında değerlendiren birey için artık mevduat balonu patladı dedirten gelişmeler mevcut. TÜİK tarafından yapılan detaylı hesaplamada uzun süredir yükseliş eğiliminde bulunan mevduatlar son 4 ayın çöküşünü yaşamaya başladı.

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Finansal yatırım araçları konusunda TÜİK tarafından hesaplanan veriler açıklandı. TÜFE'den arındırılmış şekilde Mevduat faizleri Nisan ayında rekor kayba uğrarken, en yüksek getiriyi yüzde 3,59 ile borsanın sağladığı da ortaya çıktı. Ocak ayında yüzde 3 üzerinde TÜFE'ye göre kaybettiren Mevduatların Şubat ayında yatırımcıya kaybı yüzde 1,76 olarak açıklandı. Mevduatın da enflasyon karşısında ezildiği açıklamasını yapan Ekonomist Hikmet Baydar, döviz, borsa ve altın konusunda da fikirlerini sundu.

Açıklanan enflasyon rakamlarının piyasa beklentisinin üzerinde çıkması durumunun mevduat faizlerine etkisinin büyük olduğunu belirten Baydar, mevduat faizleri artan enflasyon karşısında düşük kaldığı için reel olarak kaybettirdiğini ifade etti. Merkez Bankası beklenenin üzerinde enflasyon çıkması üzerine faizlerde yükseliş kararı alımlarının devam edeceğini belirten Baykar, Haziran ayı itibari ile mevduatlarda reel kazançların sağlanabileceğini belirtti.

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MEVDUATLAR ARTACAK MI?

Enflasyonda düşüş beklentisi olduğu için faiz kararlarında herhangi bir değişim beklemediğini belirten ekonomist, gram altının 2445 TL den yükselmesi durumunda kar satışlarına maruz kalabileceğini sözlerine ekledi. Dövizin de kısa vadeli bekleyen için kazanç sağlamayacağı açıklamasını yapan Baykar, ''TL mevduat veya likit fonlarda beklemek önümüzdeki kısa vade için daha mantıklı görünüyor.” dedi.

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