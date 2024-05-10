Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,24 -0,05%
EURO
34,78 -0,17%
ALTIN
2.443,19 0,95%

Dolar biriktiren karalar bağlayacak! Dolar kurunda üzen gelişme

Nisan ayında yatay seyir izleyen dolar/TL paritesi, son günlerde aşağı yönlü kırılmalar yaşayarak düşüş eğilimine girdi. Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 18:46
Dolar biriktiren karalar bağlayacak! Dolar kurunda üzen gelişme

Dolardaki son gelişmeler, doları elinde bulunduranları endişelendirdi. Nisan ayında nispeten sabit seyreden dolar/TL paritesi, son zamanlarda düşüşe geçerek önemli bir eğilim gösterdi. Uzmanlar, bu düşüş trendinin yakın gelecekte devam etmesini öngörüyorlar. İşte diğer detaylar...

dolar altın

DOLARI ELİNDE BULUNDURANLARI ENDİŞENDİREN GELİŞME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte, Türk lirasının reel olarak değer kazanması uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz hafta, yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 155 milyon dolarlık satış yaparken, 2 ila 10 yıl arasında vadeli 604 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Türk lira tahvillerine olan bu talep, yıllar sonra bir ilk yaşanmasına yol açtı ve uluslararası piyasalarda TL'nin reel olarak değer kazanacağına dair inançları pekiştirdi. Son dönemde artan yabancı para girişi, ekonomistlere göre dolar kurunda aşağı yönlü ve yatay hareketlerin devam edeceğini işaret ediyor.

 

dolar altın

Fransız bankası BNP Paribas, Türkiye raporunu paylaşarak Türk lirasının yıl sonuna kadar değer kaybının sınırlı olacağını ve dolar/TL paritesinin 2024 sonunda 36 liraya ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Bu açıklamalar, Türk lirasına olan güveni artırdı. TL tahvilleri halihazırda yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor; 10 yıl vadeli tahviller yüzde 27 faiz oranıyla sunulurken, 2 yıllık tahvillerin faiz oranı yüzde 44 seviyelerinde bulunuyor. Ancak bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi içermemekte olup, sadece haber niteliğindedir.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Cebinde 95 bin TL'si olan müstakil ev sahibi olacak! Devlet destekli ev fırsatı

Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

1992 yılı ve sonrasında doğanlara müjde! Merkez Bankası memur alımı başlatıldı

Cebinde 95 bin TL'si olan müstakil ev sahibi olacak! Devlet destekli ev fırsatı

Sabah uyanır uyanmaz 5 tane kuru üzüm yemek o hastalıkların kökünü kazıyor!

Mevduat balonu patladı! Nerde 10 bin, 20 binler: Çöküş dönemi başladı

Dolar biriktiren karalar bağlayacak! Dolar kurunda üzen gelişme

KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

Lise, ön lisans, lisans mezunu THY kabin memuru alımı! En az 40 bin TL maaş ile

Tapu ve Kadastro KPSS şartsız memur alımını başlattı! Yüksek maaş fırsatıyla başvurular açıldı

Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Resmi Gazete de gece onayı! Kamu Kurumları 57 bin personel alıyor: İşte şartlar ve pozisyonlar!