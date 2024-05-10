Dolar biriktiren karalar bağlayacak! Dolar kurunda üzen gelişme

Dolardaki son gelişmeler, doları elinde bulunduranları endişelendirdi. Nisan ayında nispeten sabit seyreden dolar/TL paritesi, son zamanlarda düşüşe geçerek önemli bir eğilim gösterdi. Uzmanlar, bu düşüş trendinin yakın gelecekte devam etmesini öngörüyorlar. İşte diğer detaylar...





DOLARI ELİNDE BULUNDURANLARI ENDİŞENDİREN GELİŞME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte, Türk lirasının reel olarak değer kazanması uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz hafta, yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 155 milyon dolarlık satış yaparken, 2 ila 10 yıl arasında vadeli 604 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Türk lira tahvillerine olan bu talep, yıllar sonra bir ilk yaşanmasına yol açtı ve uluslararası piyasalarda TL'nin reel olarak değer kazanacağına dair inançları pekiştirdi. Son dönemde artan yabancı para girişi, ekonomistlere göre dolar kurunda aşağı yönlü ve yatay hareketlerin devam edeceğini işaret ediyor.





Fransız bankası BNP Paribas, Türkiye raporunu paylaşarak Türk lirasının yıl sonuna kadar değer kaybının sınırlı olacağını ve dolar/TL paritesinin 2024 sonunda 36 liraya ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Bu açıklamalar, Türk lirasına olan güveni artırdı. TL tahvilleri halihazırda yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor; 10 yıl vadeli tahviller yüzde 27 faiz oranıyla sunulurken, 2 yıllık tahvillerin faiz oranı yüzde 44 seviyelerinde bulunuyor. Ancak bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi içermemekte olup, sadece haber niteliğindedir.