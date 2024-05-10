Böyle zam görülmedi! A'dan Z'ye tüm vatandaşların cebi kavrulacak

Fahiş zamlar için son duyurular yapıldı! Bütün vatandaşları etkileyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Enflasyon oranları günden güne artmaya devam ederken TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları da açıklandı. Enflasyon oranları sonrasında uzman isimler yapılacak zamlarla ilgili tahminlerini paylaşmaya devam etti. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabı üzerinden elektrik faturalarına fahiş şekilde zam yapılacağını açıkladı ve bir grafik paylaştı.





Aynı zamanda Eski Merkez Bankası Başekonomisti de 2023 senesinin ilk dört ayında elektrik fiyatlarının sabit kaldığını ancak TÜFE'de yukarı yönlü hareket olduğunu belirtti. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini yüzde 3.18 oranında açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahminleri ise senelik bazda yüzde 36 olarak güncellendi. EPDK tarafından senede dört kez maliyet değişimlerine göre elektrik birim fiyatlarına zam yapılıyor. Elektrik fiyatları belirlenirken enerji üretim maliyetleri, dağıtım, vergi, yatırım, enflasyon gibi etkenler de fiyatları etkiliyor. Uzman isim Temmuz ve Ağustos aylarında elektrik fiyatlarına fahiş şekilde zam yapılacağını beklediğini söyledi. Zamlarla ilgili resmi açıklamalar EPDK tarafından yapılacak.