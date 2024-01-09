Bankalarda faiz çıldınlığı başladı! 300.000 TL'ye ihtiyacı olan düşük faizden yararlanacak

YENİ YILDA 3 BANKADAN İNANILMAZ KREDİ TEKLİFİ!

Yeni yılda hazırlanan ilk düşük faizli kredi 3 banka tarafından duyuruldu. Buna göre yeni yılda düşük faizli kredi almak isteyenler bu bankaların kredi teklifini değerlendirebilirler. Kredi fırsatından yararlanmak isteyenler ING Yapı Kredi ve Garanti bankasından kredi alabilirler.





Enflasyonun hızla yükselmesi vatandaşların nakit ihtiyacını iyice arttırdı. Bankalarda vatandaşların bu nakit ihtiyaçları için kredi teklifinde bulunuyor. Merkez bankasının faiz artışından sonra kredi faizleri de iyice yükselmişti ancak yeni yılın gelmesi ile birlikte Düşük faizli kredi fırsatını bazı bankalar oluşturdu. Özel bankalardan gelen bu düşük faizli kredi ile kredi kullanmak isteyenlere müjdeli haber geldi. İşte detaylar…

Ekonomik anlamda geçinebilmek için bir çok kişi kredi kullanmayı tercih ediyor. Ancak kredi faizlerinin oldukça yükselmesinden sonra kredilere de pek yanaşılmıyor. Yeni yılın girmesi ile ING Bank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası yeni kredi tekliflerini sundu.

ING BANK’TAN 3 AY ERTELEME TEKLİFİ

ING Türkiye yeni yılın ilk kredisinde 3 ay ödeme erteleme imkanı tanıyor. Düşük faiz seçeneği ile müşterilere verilecek olan bu kredi ile %3,69 faiz oranı ile tam 300 bin lira ödeme yapılacak. ING Bank’ın bu kredisinde aylık taksit ödeme tutarı 33.461 TL olarak belirlendi. Kredinin geri ödemesi ise 403.094 TL. 12 ay olarak verilecek olan bu kredide aynı zamanda 3 ay erteleme imkanı da tanınıyor.

GARANTİ’DEN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Yeni yıl kredisi hazırlayan Garanti BBVA 300 bin lira kredi almak isteyenlere özel olarak %3.73 faiz oranı sunuyor. Bu kredinin aylık ödemesi ise 33,560 TL. Garanti Bankası 404.280 TL geri ödeme olacak.

YAPI KREDİ BANKASI’NDAN 3 AY ÖDEME ERTELEME TEKLİFİ

Yapı Kredi Bankası da diğer bankalar gibi 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile yeni yıl kredisi veriyor. Yeni yılda 250 bin lira almak isteyen müşterilere yüzde 4.34 faiz oranı verecek. Aylık ödemesi 35.084 TL olan bu kredi geri ödeme ise 422.570 TL oluyor.