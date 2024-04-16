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Bankalarda kredi hacmi artıyor: 12.8 trilyona çıktı

Bankacılık sektöründe kredi hacmi büyüyor. Açıklanan son verilere göre 5 Nisan haftasında kredi hacmi, 7 milyar 666 milyon lira seviyesinde artış göstererek 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liraya çıktı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:40
Bankalarda kredi hacmi artıyor: 12.8 trilyona çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara göre, sektörün kredi hacminde artış yaşandı. Yayınlanan bültende yer alan bilgiler, 5 Nisan itibari ile hacmin 7 milyar 666 milyon lira arttığını ve 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liraya ulaştığını gösteriyor.

Sektörde toplam mevduat ise aynı haftada 52 milyar 58 milyon lira tutarında geriledi. Güncel tutar 15 trilyon 409 milyar 260 milyon olarak belirtildi.

Bültende yer alan bilgilere göre, 5 Nisan itibari ile tüketici kredileri tutarında 9 milyar 738 milyon liralık bir azalış gözlemlendi ve bu tutar, 1 trilyon 613 milyar 764 milyona geriledi. Kredilerin büyük bir kısmının 445 milyar 626 milyon liralık tutarla konut kredisine ait olduğu görüldü.

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