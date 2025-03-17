Bankpozitif'in Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankpozitif'in yönetimini TMSF'ye devretti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:25
Bankpozitif'in Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Bankpozitif Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Emanet

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetindeki %79 hissesine dair önemli bir karar aldığını duyurdu. BDDK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hissenin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına onay verildiği belirtildi.

BDDK'dan Resmi Açıklama

BDDK'nın 17 Mart 2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin nitelikli ortağı olan Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen adli soruşturmalar sonucunda bu kararın alındığı ifade edildi. BDDK'nın açıklamasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Bankpozitif’in %79 oranındaki hissesine dair temettü dışındaki hakların TMSF tarafından kullanılacağı kaydedildi.

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