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Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Uygun fiyatlarla Ayçiçek yağı satın almak isteyen vatandaşlara Çağrı Hipermarket sevindirici haberi duyurdu. 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 184 TL’den satışa çıkarttığını paylaştı. 18 Şubat 2024 tarihine kadar bu fiyattan vatandaşlar ayçiçek yağını uygun fiyata satın alabilecekler.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:27
Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Ayçiçek yağında indirim kampanyası bekleyenlere müjdeli haber Çağrı Hipermarket tarafından duyuruldu. 14 Şubat 2024 tarihi ile başlatılmış olan kampanya doğrultusunda resmen 5 litrelik kocaman pet şişe ayçiçek yağı 184 TL’ye kadar düştü. Sizlerde uygun fiyata ayçiçek yağı satın alıp stoklamak istiyorsanız, Çağrı Hipermarket tarafından duyurulan bu indirim kampanyasını kesinlikle kaçırmayın. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan ayçiçek yağının detayları…

5 LİTRESİ 184,95 TL'DEN SATIŞTA

Ayçiçek yağında indirim bekleyen vatandaşlar kesinlikle bu fırsatı kaçırmayacak. 5 tl kırlangıç marka ayçiçek yağının pet şişesini en uygun fiyatlarla Çağrı Hipermarket raflarında satışa çıkartıldı.14 Şubat 2024 tarihi itibariyle satışa çıkartılmış olan bu ürün 18 Şubat 2024 tarihine kadar 184,95 TL’den satışta olacak. Normalde 200 TL’den aşağı satışı gerçekleşmeyen ayçiçek yağını indirimli fiyatlarla satın almak istiyorsanız, kesinlikle Çağrı Hipermarket tarafından paylaşılan bu uygun fiyatlı aktüel ürünler kataloğundaki ürünü kaçırmayın!

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

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