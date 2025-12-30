Büyükeğen: Konya sanayisi üretimden kopmadı — OSB üretim %3.9 arttı

Büyükeğen: Konya sanayisi üretimden kopmadı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmede 2025 yılının sanayiciler için kolay geçmediğini, buna rağmen Konyalı sanayicilerin üretimi sürdürdüğünü vurguladı. Toplantı, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Zorluklar ve üretim verileri

Büyükeğen, finansmana erişimdeki güçlükler, artan maliyetler, iç ve dış talepteki dalgalanmalar ile küresel belirsizliklerin sanayicilerin yükünü artırdığını belirtti. Nakit akışı yönetiminin işletmeler için en öncelikli sorun olmaya devam ettiğini ifade eden Büyükeğen, "Tüm bu zorluklara rağmen Konya sanayisi üretimden kopmadı. Bu duruş, Konya’nın güçlü üretim kültürünün en net göstergesidir." dedi ve "Bu yılın ilk 11 ayında Konya Organize Sanayi Bölgemizde üretim yüzde 3.9 arttı" bilgisini paylaştı.

Sanayicilerin talepleri ve KSO faaliyetleri

Konya Sanayi Odası olarak 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan projelerin kararlılıkla yürütüldüğünü kaydeden Büyükeğen, yıl boyunca sanayicilerden gelen sorun ve talepleri yakından takip edip ilgili kurumlarla paylaştıklarını söyledi. Yıl içinde düzenlenen çalışmaların arasında 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları öne çıktı; organizasyonda 166 firma, kurum ve kuruluş stant açtı ve bağımsız araştırma sonuçlarına göre programa katılan firmaların %75’i iş bağlantısı yaptı.

Enerji verimliliği ve eğitim çalışmaları

Büyükeğen, 2025 boyunca sanayicilere yönelik 138 eğitim, toplantı ve panel gerçekleştirdiklerini ve etkinliklere 1000’den fazla sanayicinin katıldığını bildirdi. Enerji verimliliği kapsamında "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla" 142 firma ve 187 lokasyonta enerji ölçümleri yapıldığını, bu ölçümlerle firmalara toplam 8 milyon 368 bin dolar tutarında ve amortisman süresi 1 yıldan az olan 9 bin 534 TEP enerji tasarrufu imkanı sağlandığını aktardı. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon düzenlemeleri konusunda sanayicilerin bilgilendirildiğini, "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi"nin 4.’sünün ülke gündeminde önemli yer tuttuğunu belirtti.

Uluslararası iş birlikleri ve fuar katılımları

Konya sanayisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Büyükeğen, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Vietnam, Senegal başta olmak üzere 17 yabancı misyon temsilcisi ile görüşmeler yapıldığını, şehirde düzenlenen fuarlarda sanayicilerle ulusal ve uluslararası paydaşların buluşturulduğunu aktardı. Ayrıca otomotiv, gıda ve tarım makineleri sektörlerine yönelik yurt dışında düzenlenen 7 fuara heyetlerle katılım sağlandığını ve sanayicilerin buralarda 100’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıl içinde Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası ve Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası ile mutabakat zaptları imzalandı.

Konya OSB yatırımları ve gelecek öngörüsü

Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesinde fabrika sayısının 778’e ulaştığını ve ilk 11 ayda üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 arttığını açıkladı. OSB yönetimi olarak altyapı ve üstyapıya yıl boyunca 2 milyar 272 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Büyükeğen, 5. Kısım Genişleme Alanı’nda doluluğun %100 olduğunu, 6. kısımta ise 258 parselin ön tahsis işlemlerinin tamamlandığını ve burada 9 sanayicinin yatırımlarına başladığını kaydetti. 2026 için enflasyonla mücadele sürecinin olumlu sonuçlarının daha belirgin hissedileceğini belirten Büyükeğen, "Nasıl ki dünü emekle inşa etmişsek, yarınları da hep birlikte sabırla ve çalışarak inşa edeceğiz" dedi.

