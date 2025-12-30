Aras Kargo'dan 'Aras Burası': Evde Kargo Bekleme Dönemi Sona mı Erdi?

Aras Kargo'dan 'Aras Burası' ile teslimatta yenilik

Aras Kargo, müşterilerinin yoğun yaşam temposuna uyum sağlayan yeni teslimat modeli Aras Burası'nı tanıttı. Bu model, kullanıcıların evde kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve teslimat sürecini daha esnek hale getiriyor.

Aras Burası nasıl çalışıyor?

Aras Burası ile kullanıcılar kargolarını istedikleri zaman, kendilerine en yakın esnaf noktasından teslim alabiliyor; aynı noktalardan gönderi oluşturma ve iade işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Sistem, hem bireysel kullanıcılara pratiklik sunuyor hem de esnaf için yeni bir kazanç ve artan müşteri trafiği sağlıyor.

Reklam filmi: "Evde beklemek zorunda kalmadan kargonuzu alabilin diye"

Yeni reklam filmi, evde kargo bekleme sorununu eğlenceli ve dinamik sahnelerle ele alıyor. Film, bir berberde tıraş olurken "Kargom gelecek şimdi, hiç kalamam!" diyerek dükkândan erken ayrılmak isteyen bir müşteri ve düğün hazırlığı yapan genç çiftin kargo yüzünden kapıdan çıkamaması gibi günlük hayat kesitleriyle anlatılıyor. Ünlü sanatçı Çelik ise reklam jingle'ında yer alan ikonik parçasını Aras Burası'na özel uyarlayarak filmin akışına eşlik ediyor.

Şirket yetkilisinin açıklaması

Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, yeni hizmet ve yeni reklam filmiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Müşteriler günümüzde, zaman ve mekân kısıtlamalarına bağlı kalmadan kargolarını nasıl ve nereden teslim alacaklarını kendileri belirlemek istiyor. Aras Burası modeli, değişen bu beklentilere yanıt vermek üzere hayata geçirdiğimiz yenilikçi bir teslimat çözümü. Yeni reklam filmimizde de bu yaklaşımımızı, evde kargo bekleme zorunluluğunu eğlenceli ve hayatın içinden bir anlatımla ele alıyoruz. Müşterilerimiz kargolarını artık evde beklemek zorunda kalmadan, kendilerine en yakın Aras Burası esnaf noktasından diledikleri zaman teslim alabiliyor, gönderilerini hızla oluşturabiliyor ve iade süreçlerini birkaç dakika içinde tamamlayabiliyorlar. Aynı zamanda esnaf iş ortaklarımız için de değer oluşturan bir ekosistem oluşturuyoruz; işletmeler hem ek gelir elde ediyor hem de artan müşteri trafiğiyle kendi ticari döngülerini güçlendiriyor. Yeni model ile kargo deneyimini herkes için daha esnek, daha erişilebilir ve hayatın temposuna uyumlu bir hale getiriyoruz."

Aras Burası, kargo deneyimini hem kullanıcı hem de esnaf açısından daha pratik ve işlevsel kılmayı hedefliyor.

