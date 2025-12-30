Özer Matlı: Bursa’nın ekonomik gücünü katılımcı yönetimle harekete geçireceğiz

Özer Matlı: "Bursa’nın ekonomik gücünü katılımcı bir anlayış ve kararlılıkla harekete geçireceğiz"

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve BTSO Başkan Adayı Özer Matlı, yeni yıl öncesi iş dünyasının gündemini değerlendirdi. Dünyadaki jeopolitik risklerden dijital dönüşüme, KOBİ desteklerinden Bursa’nın sanayi vizyonuna kadar pek çok kritik başlığa değindi.

Küresel riskler ve Türkiye ekonomisi

Matlı, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin tedarik zincirlerini, enerji ve hammadde maliyetlerini etkilediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Dünya ekonomisi; jeopolitik riskler, bölgesel çatışmalar, ticaret savaşları ve artan korumacı politikalar nedeniyle belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçmektedir. Bu tablo, tedarik zincirlerinde kırılganlıkları artırmakta; enerji, hammadde maliyetleri ve finansmana erişim koşulları tüm sektörler açısından ortak risk alanları olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla atılacak adımların, önümüzdeki dönemde finansal istikrarı güçlendirmesi ve reel sektör üzerindeki baskıyı kademeli olarak azaltması beklenmektedir"

Sanayi ve üretimde toparlanma

Sanayi ve üretimdeki dönüşümün, küresel talepteki dalgalanmalar, yeşil dönüşüm zorunluluğu ve dijitalleşme ile üretim modellerini yeniden şekillendirdiğini belirten Matlı, tekstil, otomotiv ve makine gibi öncü sektörlerin zorluklara rağmen rekabet mücadelesi verdiğini kaydetti. Matlı, "Öngörülebilir para politikaları, üretimi destekleyen yapısal reformlar ve sanayiciye nefes aldıracak uygulamalarla birlikte imalat sanayiinde toparlanmanın güçlenmesi mümkün olacaktır" dedi.

Gıda ve perakende sektörlerinde dengeleme

Gıda ve perakende sektörlerinin artan maliyetler ve değişen tüketici davranışlarından doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Matlı, "Türkiye’de bu sektörler, bir yandan maliyet baskılarıyla mücadele ederken diğer yandan talep dengesini korumaya çalışmaktadır. Maliyetlerin daha öngörülebilir hale gelmesi ve iç talepte istikrarın sağlanmasıyla birlikte, gıda ve perakende sektörlerinin daha sürdürülebilir bir büyüme çizgisine girmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve dijital dönüşüm

Matlı, dijitalleşme, yapay zekâ ve veri temelli iş modellerinin ekonomik dönüşümün merkezinde yer aldığını belirterek Türkiye’nin genç ve nitelikli insan kaynağının bu alanda önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesi ve dijital altyapı yatırımlarının hız kazanmasının önemine işaret etti.

KOBİ’lere güçlü destek

KOBİ’lerin küresel belirsizlikler karşısında kırılgan bir yapı olduğunu anlatan Matlı, finansmana erişim, nakit akışı yönetimi ve sürdürülebilirliğin önemini şöyle özetledi: "Finansmana erişim, nakit akışı yönetimi ve sürdürülebilirlik KOBİ’ler için hayati önemdedir. Daha güçlü destek mekanizmalarıyla KOBİ’lerin ayakta kalması, büyüme sürecine aktif biçimde dahil edilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır"

Bursa için katılımcı, şeffaf ve bütünleştirici yönetim vizyonu

Bursa’nın tekstilden otomotive, gıdadan perakendeye, inşaattan makine sanayine uzanan çok sektörlü yapısı, güçlü üretim kültürü ve ihracat kabiliyetiyle ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Matlı, BTSO Başkan Adayı olarak şehrin tüm sektörlerini kapsayan, şeffaf, katılımcı ve bütünleştirici bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

Matlı adaylık vizyonunu şu sözlerle dile getirdi: "Bursa’nın ortak vizyonu ve gücü temelinde, üyelerinin sorunlarını ve beklentilerini merkeze koyan, çözüm odaklı ve güçlü bir oda yapısını birlikte inşa etmek istiyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın, girişimcimizin ve KOBİ’lerimizin yanında duran; sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir anlayışla çalışacağız. Bursa’nın potansiyelini doğru stratejilerle harekete geçiren, kentimizin ekonomik gücünü ulusal ve küresel ölçekte daha ileriye taşıyan bir BTSO için yola çıkıyoruz"

2026’ye güven ve birlik mesajı

Matlı, 2026’nın belirsizliklerin azaldığı, üretimin ve yatırımın desteklendiği, finansal istikrarın güçlendiği ve iş dünyasının geleceğe daha güvenle baktığı bir dönem olmasını dileyerek Bursa iş dünyasının bilgi, tecrübe ve dayanışma gücüyle bu süreci başarıyla yöneteceğine inandığını vurguladı. Ayrıca, "Bursa’ya hizmeti bir görev değil, gönül meselesi olarak görüyoruz" sözleriyle adaylık kararlılığını yineledi.

