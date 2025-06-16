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Başkent'te Tarım ve Gençlik Buluşması Düzenlendi

Başkent Ankara'da tarım sektöründe gençlerin rolünü tartışan 'Tarım ve Gençlik Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:11
Başkent'te Tarım ve Gençlik Buluşması Düzenlendi

Tarım ve Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi

Ankara'da, Tarım Gıda Düşünce Atölyesi tarafından düzenlenen "Tarım Yap Kendini Kurtar Ya Da Kal Harekete Geç" temasıyla Tarım ve Gençlik Buluşması etkinliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kent Konseyi işbirliğiyle Gölbaşı'ndaki Ata Çiftliği'nde gerçekleştirildi.

Gençlerin Tarım Sektöründeki Yeri

Etkinlikte, tarım sektörüne gençlerin daha fazla entegre edilmeleri, sektöre girmek isteyen gençlerin atması gereken adımlar ve tarımın geleceği için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Sektördeki deneyimleriyle dikkat çeken Dünya Gazetesi köşe yazarı Mine Ataman ile alanında uzman konuklar, gençlere ilham verdiler.

Eğitim ve Tarımın Önemi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanı Bülent Kahraman, etkinlikteki konuşmasında tarımda eğitimin kritik önemine vurgu yaptı. Gençlerin tarım sektörüne kazandırılması için eğitim politikalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu buluşma, tarımın geleceği adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarım Gıda Düşünce Atölyesince "Tarım Yap Kendini Kurtar Ya Da Kal Harekete Geç" sloganıyla "Tarım...

Tarım Gıda Düşünce Atölyesince "Tarım Yap Kendini Kurtar Ya Da Kal Harekete Geç" sloganıyla "Tarım ve Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mustafa Çalkaya, düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Tarım Gıda Düşünce Atölyesince "Tarım Yap Kendini Kurtar Ya Da Kal Harekete Geç" sloganıyla "Tarım...

Tarım Gıda Düşünce Atölyesince "Tarım Yap Kendini Kurtar Ya Da Kal Harekete Geç" sloganıyla "Tarım ve Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Mustafa Çalkaya, düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

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