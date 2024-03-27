Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

Ziraat Bankası, Mart ayında bomba gibi düşük fiyatlı ev ve arsa ilanlarını duyurdu! Bankanın resmi satış sitesi olan intengo'da göz alıcı fırsatlar yer alıyor. Yüksek konut fiyatlarından uzaklaşmak isteyenler için bu ilanlar gerçek bir kurtarıcı niteliği taşıyor. Hem daireler hem de müstakil evlerin bulunduğu ilanlar, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor!

intengo'da yer alan Ziraat Bankası ilanları, piyasa fiyatlarının neredeyse yarısına kadar düşük fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu, ev sahibi olmak isteyenler için müthiş bir avantaj sağlıyor. Banka, ev ve arsa almak isteyenlere ekonomik olarak uygun seçenekler sunarak, herkesin konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye destek oluyor.





İCRALIK EV SATIN ALMAK İSTİYORSANIZ İŞTE BİLMENİZ GEREKENLER



İcralık ev satın alma süreci, piyasa değerinin altında bir mülk elde etme fırsatı sunarken, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. İşte adımlar:

Bilgi Edinme: İcralık evler, borç nedeniyle satışa çıkarılan mülklerdir. İlgilenenler, icra dairelerinin resmi web sitelerini, yerel gazetelerin ilan bölümlerini ve emlak platformlarını takip ederek bu evler hakkında bilgi edinebilirler.

Bütçe ve Finansman Hazırlığı: Satın alma öncesinde net bir bütçe belirlemek önemlidir. Gerekirse finansman seçeneklerini araştırmak, nakit alımların avantajlı olabileceği de unutulmamalıdır.

İcra Dairesi Ziyareti: İlgilenilen mülkler hakkında detaylı bilgi almak için ilgili icra dairesini ziyaret etmek önemlidir. Burada mülkün detayları, başlangıç fiyatı ve satış tarihleri gibi bilgiler edinilebilir.

Mülkü İnceleme: Mümkünse, satın almayı düşünülen icralık evi görmek için randevu alınmalıdır. Bu, mülkün durumu hakkında satın alacak kişiler için doğrudan bir fikir edinmeyi sağlar.

Açık Artırma Katılımı veya Teklif Verme: İcralık evler genellikle açık artırma yoluyla satılır. Bu sürece katılmak için icra dairesinden gerekli formları doldurmak ve belirlenen tarihte açık artırmaya katılmak gerekir.

Satın Alma İşlemleri: Açık artırmada kazanan olunması durumunda, satış işlemlerini tamamlamak için gerekli belgeleri hazırlamak ve ödeme yapmak gerekir. Satış işlemleri, icra dairesinin belirlediği süreçlere göre tamamlanır.

Başvuru için altta bulunan linki ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.. Bu adımları takip ederek, icralık ev satın alma sürecinde daha bilinçli ve güvenli adımlar atabilirsiniz.

Başvuru adresi: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo;jsessionid=176676E9BC8CB7B9CF6AC37E09CBDDEA?cid=2445467