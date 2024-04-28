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Başvurular yeniden açıldı! SGK'dan tek seferlik 8.240 TL destek tek şartla ödenecek

SGK bir defaya mahsus 8 bin 240 TL ödeme yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:10
Başvurular yeniden açıldı! SGK'dan tek seferlik 8.240 TL destek tek şartla ödenecek

Faydalanmak için son zamanlar geldi! SGK ödemeleri devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK 8 BİN 240 TL ÖDEME

SGK sigortalı olarak çalışan kişiler hayatını kaybettiği zaman yakınlarına cenaze desteği veriyor. Cenaze desteğinden faydalanmak için başvurular SGK'ya yazılı dilekçeyle yapılabiliyor. Dilekçe içinde hayatını kaybeden sigortalı kişinin kimlik bilgileri, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vefat tarihi ve gerekli diğer bilgilerin yer alması gerekiyor. 

sgk cenaze destekleri

Vefat eden sigortalı vatandaşın eşi, eşi vefat ettiyse çocukları, çocukları yoksa anne ve babası, anne ve babası yoksa kardeşleri cenaze desteğinden faydalanabiliyor. Cenaze desteğinden faydalanmak için vefat eden kişinin sigortasının olması, kişinin iş kazası, sürekli iş göremezlik raporu, meslek hastalığı, malullük veya yaşlılık maaşlarından faydalanma şartlarını taşıması, başvuru yapılması gerekiyor. Cenaze destekleri enflasyon oranlarına göre 6 ayda bir güncelleniyor. SSK ve Bağ Kurlu vatandaşlara 3 bin 385 TL, Emekli Sandığı emeklisi ya da çalışanlarına 8 bin 240 TL ödeme yapılıyor. 

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