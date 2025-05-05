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Batı Akdeniz İhracatı 946 Milyon Doları Aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, dört aylık dönemde 945 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 18:09
Batı Akdeniz İhracatı 946 Milyon Doları Aştı

Batı Akdeniz İhracatında Önemli Artış

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluşan bölgesinin dört aylık ihracat verilerini açıkladı. BAİB üyesi firmalar, bu dönemde %8,3 artışla toplamda 945 milyon 662 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat Hedefleri Yükseliyor

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ihracatının hızla arttığını belirterek, kısa süre içinde 1 milyar dolar hedeflediklerini ve ağustos sonunda 2 milyar dolara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

İhracatta Sektörler Arası Dağılım

Çavuşoğlu, dört aylık dönemde yapılan ihracatın %8,5 artışla 239 milyon 23 bin 29 dolar olduğunu vurgulayarak, yaş meyve ve sebze sektörünün %6,3 artışla 320 milyon 274 bin 223 dolar ile en yüksek ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. İkinci sırada maden ve metaller sektörü, %7,9 kayıpla 147 milyon 315 bin 460 dolar ile yer aldı. Mermer sektörü, bu toplamın 86 milyon dolarını oluşturdu. Ağaç orman ürünleri ise %1,80 artışla 106 milyon 964 bin 753 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Önde Gelen İhracat Pazarları

Bölgeden yapılan ihracatlarda en fazla alım yapan ülke ise Ukrayna oldu ve ihracat miktarı 78 milyon 419 bin 850 dolar olarak kaydedildi. Bu ülkeyi Almanya ve Rusya izledi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, 4...

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, 4 aylık dönemde yüzde 8,3 artışla 945 milyon 662 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu,konuya ilişkin açıklama yaptı.

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