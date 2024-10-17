Bayim Olur Musun? Franchising Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Franchising ve Bayilik Fuarı Başladı

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 20 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda, birçok sektörden 200’den fazla marka yer alarak, geniş bir tüketici kitlesiyle bir araya gelecek.

Medyafors Kurucusu Özhan Erem Açıklamalarda Bulundu

Medyafors Kurucusu Özhan Erem, Türkiye’nin franchising alanında Amerika'dan sonra ikinci sırada bulunduğunu belirterek, "Bu sistem sayesinde markalar mağazalarını bulundukları caddelerde veya AVM'lerde açarak büyük avantajlar elde ediyorlar" dedi. Erem, fuarın 500 milyon dolar gibi bir iş hacmi oluşturmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Yatırım Fırsatları ve Bayilik Seçenekleri

Erem, fuarda 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar bayilik fırsatlarının bulunduğuna işaret ederek, "Gıda, gıda dışı, spor, eğitim gibi birçok sektörden yatırım fırsatları mevcut. Kafe zincirlerinde son dönemde büyük bir artış gözlemleniyor" dedi.

Yabancı Yatırımcıların İlgisi

Fuarın uluslararası yatırımcılar için cazip olduğunu ve birçok markanın %düşük maliyetle yurtdışında mağaza açma süreçlerine başladığını ifade eden Erem, "Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcı adayları, Türk markalarını kendi ülkelerine taşıma fırsatını değerlendiriyor" şeklinde konuştu.

Redstone CEO'su Evrim Kırmızıtaş'ın Görüşleri

Fuara ana sponsor olarak katılan Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, "Biz dört yıl önce sıfır franchise ile yola çıktık ve şu anda 155 franchise'a ulaştık. Bu başarı, fuarın önemini de gösteriyor" diyerek etkinliğin girişimciler için kritik bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kırmızıtaş, fuarın hem mevcut işlerini büyütmek isteyenler hem de sıfırdan iş kurmak isteyenler için büyük bir olanak sunduğunu belirtti. Ayrıca, bayilik sistemi olmadan büyümenin zorlaştığını ve kurumsal yapıya sahip franchise modellerinin öne çıktığını ifade etti.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.

Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Medyafors Kurucusu Özhan Erem, açılışta konuşma yaptı.