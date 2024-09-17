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Baykar'ın Bayraktar AKINCI TİHA'sı TOLUN IIR ile Başarılı Atış Testi Gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:01
Baykar'ın Bayraktar AKINCI TİHA'sı TOLUN IIR ile Başarılı Atış Testi Gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI TİHA'nın Yeni Başarısı

Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde öncü olan Baykar, milli ve özgün geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA ile 70 bin uçuş saatini geride bıraktı. Son olarak, TOLUN IIR mühimmatı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı.

Atış Testi Detayları

Baykar'dan gelen bilgilere göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, 17 Eylül’de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki eğitim merkezinden havalanan Bayraktar AKINCI, Konya'daki test merkezine yöneldi. Burada, 22 bin feet irtifadan TOLUN IIR mühimmatı ile 20 kilometre uzaklıktaki zırhlı personel taşıyıcısını tam isabetle vurdu.

TOLUN IIR'nin Özellikleri

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen TOLUN IIR, 80 kilometre atış menzilinin yanı sıra görüntü aktarımı yapabilme yeteneğine de sahiptir. Son ana kadar insan yönlendirmesiyle hedefine kilitlenebilen bu mühimmat, Bayraktar AKINCI'nın taarruz gücünü artırıyor.

Entegrasyon Süreci ve Gelecek Hedefler

Bayraktar AKINCI’ya entegre edilen milli mühimmatların test süreçleri devam ediyor. Şimdiye kadar birçok mühimmatın başarıyla test edildiği ifade edildi. Bayraktar AKINCI, etkinliğini artırarak Türk güvenlik güçlerine hizmet vermeye devam ediyor.

İhracat Başarıları

Baykar, 2023 yılı itibarıyla 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'deki en çok ihracat yapan firmalar arasında yer aldı. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA için toplam 34 ülke ile ihracat anlaşmaları imzalandı.

Sonuç olarak, Bayraktar AKINCI TİHA, gerçekleştirdiği atış testleri ile hem ulusal savunmaya hem de uluslararası pazara katkı sağlamaya devam ediyor.

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