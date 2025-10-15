Bayraktar’a Rusya’dan 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a Moskova’da Rosatom tarafından 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' tevcih edildi; Akkuyu ve enerji stratejisi konuşuldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:25
Bayraktar’a Rusya’dan 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi

Bayraktar’a Rusya’dan 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi

Rosatom Genel Müdürü ile Moskova görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, Rusya'da Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı tevcih edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni sırasında Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'daydı. Temasları çerçevesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Bayraktar'a, Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı verildi.

Bayraktar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile Moskova'da bir araya gelerek güçlü işbirliklerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol üstlenen Akkuyu NGS'nin güncel durumunu konuştuk. Nükleer enerjiyi, 2053 karbon nötr hedefimize giden yolda sadece bir üretim kaynağı olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğini, yerlilik ve yüksek teknolojide atılımın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rosatom tarafından tarafımıza tevcih edilen Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı için Sayın Likhachev'e teşekkür ediyorum."

Yetkililer, ödülün iki ülke arasındaki nükleer işbirliğinin önemini vurguladığını ve Akkuyu NGS başta olmak üzere projelerin Türkiye'nin enerji stratejisindeki yerini güçlendirdiğini belirtti.

Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan...

Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temasları çerçevesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi.

Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı: 4 Anlaşma İmzalandı
2
2025 Patent Başvuru Ücretleri Belli Oldu
3
Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma İşlemleri Onayı
4
Ekim 2023'te ABD Hizmet Sektöründe Artış
5
Bakanlık giyim yardımı için START verdi! Herkes yararlanabilecek
6
Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
7
Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor