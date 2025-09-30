Bayraktar: Dongfang ile 250 milyon dolarlık rüzgar türbini tesisi gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli Dongfang Electric Corporation ile Türkiye'de rüzgar türbini üretim tesisi kurulmasını değerlendirdiklerini duyurdu.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporationın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Proje detayları

Paylaşıma göre, Çinli firmanın başlangıç yatırım tutarı olarak yaklaşık 250 milyon dolar öngörülüyor ve tesisin yıllık 2 bin megavat kapasiteyle türbin üretmesi planlanıyor.

Bayraktar, Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefine vurgu yaparak, "Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından değerlendirilen bu proje, yerli üretim kapasitesinin artırılması hedefiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleriyle paralel olarak sunuluyor.