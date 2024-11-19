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Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yapan İlk İHA Olmayı Başardı

Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden başarılı iniş ve kalkış yaparak havacılık tarihine geçti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:31
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yapan İlk İHA Olmayı Başardı

Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden İniş Kalkış Yapmayı Başaran İlk İHA

Baykara ait milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamlayarak dünya havacılık tarihine geçmiş durumda.

İlk İHA Olmanın Gururu

Baykar'ın açıklamasına göre, Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2, geçtiğimiz günlerde Edirne Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı

Başarıyla Gerçekleştirilen Testler

Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu'ya hem gece hem de gündüz yakın uçuş yaparak "yaklaşma testleri"ni sorunsuz geçerken; PT2, 19 Kasım’da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında, 46 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından hiç iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı.

Yerli Motorla İrtifa Rekoru

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran'da Keşan'daki testlerde 36 bin 310 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen PD-170 motoru ile havalanan milli SİHA, havacılıkta bir başka önemli başarıya imza attı.

Test Uçuşlarına Devam Ediyor

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 700 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirerek, 32 saat havada kalarak 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti. Ayrıca, Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 sistemi ile entegre olarak uçuş gerçekleştirdi.

İhracat ve Başarılar

Baykar, 2003’ten itibaren geliştirdiği tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütmekte ve 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Savunma sanayinde başarılarıyla dikkat çeken Baykar, selçuk Bayraktar liderliğinde sosyal medya üzerinden, "Sevda kuşun kanadında... TCG-ANADOLU’ya ilk iniş-kalkış... Bayraktar TB3." paylaşımında bulundu.

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısı ve gelişmiş kabiliyetleri ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olma özelliğini taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı...

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı (İHA) olarak dünya havacılık tarihine geçti. Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı...

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı (İHA) olarak dünya havacılık tarihine geçti. Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

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