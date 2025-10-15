Bayraktar: "Türk yolu" ile Türkiye'nin enerji dönüşümü

Bayraktar Moskova'da: Türkiye "Türk yolu" ile enerji arzını güvenceye alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda hızla artması beklenen enerji talebini karşılamak amacıyla kapsamlı, akılcı ve esnek bir yaklaşımı benimsediğini açıkladı. Bayraktar, Moskova'da düzenlenen "Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi" forumunda alınan tedbirleri ve stratejiyi anlattı.

Kapsayıcı ve esnek politika: "Türk yolu"

Forumda enerji güvenliği, erişilebilirlik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik konularını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamak giderek daha zor hale geliyor. Çünkü çok fazla belirsizlikle karşı karşıyayız. Son beş yıla bakalım. Kovid-19, tedarik zinciri aksamaları, enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, konvansiyonel savaşlar ve dünyanın dört bir yanındaki jeopolitik gerilimler. Böylesi bir ortamda enerji sektöründe gerekli yatırımları yapmak çok daha zor hale geldi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu ortamda Türkiye'nin kendi yolunu geliştirdiğini vurgulayarak, "Ben buna 'Türk yolu' diyorum. Amacımız enerji talebimizi karşılamak, ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve yüzyılın ortalarına doğru karbon nötr bir ülke haline gelmek. Enerji politikamız bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Kapsayıcı ve uyum sağlayabilir bir yaklaşım benimsiyoruz. Hiçbir enerji kaynağını dışlamıyoruz. Her kaynağa ve her yakıta açık olmalıyız. Aynı zamanda piyasa dinamikleri değiştikçe politikalarımızı buna göre ayarlayabilecek esnekliğe sahip olmalıyız ve elbette rasyonel olmalıyız." dedi.

Bayraktar, enerji politikalarında duygusal veya ideolojik değil, akılcı davranılması gerektiğinin altını çizdi ve Türkiye'nin elektrik talebinin muhafazakar tahminlere göre gelecek 30 yılda 3 katına çıkacağını söyledi.

Yenilenebilir ve nükleer yatırımları hız kazandı

Bayraktar, elektrikli araçlar, ulaşım, yapay zeka veri merkezleri ve soğutma sistemlerinden kaynaklı talebin yakın gelecekte hızla artacağını belirterek Türkiye'nin hiçbir enerji kaynağını reddetmediğini ve tüm kaynakları içeren bir strateji izlediğini ifade etti.

Bu çerçevede enerji yatırımlarına değinen Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyoruz. Her yıl Türkiye'de 8 ila 9 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi devreye giriyor. 2035'e kadar bu kapasiteyi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda nükleer enerjiye de yatırım yapıyoruz. Rosatom ile birlikte Akkuyu'da dört nükleer reaktör inşa ediyoruz ve inşallah gelecek yıl ilk reaktörümüzü devreye alacağız. Bu, Türkiye'nin ilk nükleer santralinden elektrik üretimi anlamına gelecek. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. En az 12 büyük ölçekli konvansiyonel reaktör ve yaklaşık 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) inşa etmemiz gerekiyor. Yenilenebilir kaynakları enerji sistemimizin merkezine yerleştirirken nükleeri de enerji karışımımıza dahil ediyoruz." dedi.

Doğal gaz altyapısı ve yeni kaynaklar

Bayraktar, Türkiye'nin gaz ve petrol ihtiyacının sürdüğünü, 2016'dan bu yana arama-üretim, iletim ve dağıtım çalışmalarına ağırlık verildiğini ve bunun sonucunda Türkiye'nin artık doğal gaz ihracatçısı konumuna geldiğini anlattı.

Altyapı yatırımlarına ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "2016'da günlük 32 milyon metreküp olan LNG yeniden gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Ayrıca ulusal ve uluslararası yeni boru hatları inşa edildi; TürkAkım ve TANAP bunun önemli örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz’deki üretim planlarına da değinen Bayraktar, "Her yıl yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ihtiyacımız var. Bu nedenle Karadeniz'de arama ve üretim yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Şu anda üretim yapıyoruz ve üretimimiz artıyor. 2028'e kadar Karadeniz'den 16 milyar metreküp gaz üretmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye-Avrupa enerji ilişkileri ve bağlantı kapasitesi

Bayraktar, LNG'nin sağladığı esneklik ve rekabet gücüne dikkat çekerek, artan LNG arzının piyasada rekabetçi fiyatlar yaratacağını ve bunun tüketicilere uygun fiyatlı gaz olarak yansıyacağını belirtti. Ayrıca oluşturulan "Türk harmanı" modeliyle fazla gazın özellikle Güneydoğu Avrupa pazarlarına ihraç edilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğinde kritik rol oynadığını vurgulayan Bayraktar, "Özellikle Hazar Denizi'nden Avrupa'ya, hatta İtalya'ya kadar gaz taşıyan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi ve 2016'da İstanbul'da imzalanan TürkAkımı anlaşması, Avrupa enerji güvenliğinde önemli bir rol oynuyor." dedi.

Bayraktar, enerji işbirliğinin karşılıklılık gerektirdiğini ve elektrik tarafında da Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantı kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı: "Bu alanda yapılabilecek çok şey bulunuyor ancak bunun için güçlü bir siyasi irade ve kararlılık şart."

