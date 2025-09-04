Bayraktar ve Şahbazov İzmir'de Enerji İşbirliğini Güçlendirdi

Bayraktar ve Şahbazov İzmir'de enerji gündemini ele aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) kapsamında İzmir'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu'nda bir araya geldi. Toplantı, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin derinleştirilmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin pazara erişimi konularına odaklandı.

Forumu değerlendiren Bayraktar'ın açıklamaları

Bayraktar, forumun dördüncüsünün yapıldığını, organizasyonun geleneksel hale geldiğini ve gelecek yıl Azerbaycan'da devam edeceğini vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin nadir bulunan bir örnek olduğunu belirterek, enerji projelerinin iki ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti.

Bayraktar, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bunun içinde iki ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlayan birçok proje olmasının yanında bir başka özelliği daha var. İki ülke, bu işbirliği sayesinde birbirini bir anlamda tamamlayarak aslında Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliğine çok önemli katkıda bulunuyor. Onun ötesinde küresel petrol piyasaları için Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi ile dünya küresel petrol arzında çok önemli bir katkıda bulunuyoruz."

Yenilenebilir enerji ve iletim hatları öncelik

Bayraktar, doğal gaz ve petrol alanındaki yaklaşık 20 yıllık köklü işbirliğinin artık elektrikte de yeni bir boyuta geçtiğini belirtip, "Dünyada, ülkemizde elektrik talebinin arttığı ve elektrik üretim kaynaklarının farklılaştığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu dönemde özellikle Azerbaycan'da Hazar'daki, Nahçıvan'daki yenilenebilir enerji potansiyelinin üretime dönmesi ve üretimden sonra da pazarlara, Türkiye gibi büyük bir piyasaya ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya erişimiyle alakalı çok iddialı hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca iki ülke arasında tesis edilen dört ülkeyi kapsayan '4'lü yeşil enerji koridoru' (Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan) ile iletim hatlarının güçlendirildiğini, bunun arz güvenliğine katkı sağladığını ve geleceğe dönük hedeflerin büyük olduğunu söyledi. İzmir'de Azerbaycan ve Socar'ın önemli yatırımları bulunduğunu da ekledi.

Şahbazov: İşbirliğinden memnuniyet

Perviz Şahbazov ise Bayraktar'a misafirperverliği için teşekkür ederek forumun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahbazov, forumda birçok konunun ele alındığını ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkiler çerçevesinde enerji alanında önemli planların hayata geçirildiğini vurguladı.

Forum kapsamında kurulan çalışma gruplarının madencilikten enerji verimliliğine, regülasyondan iletime ve hidrokarbonlara kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Bayraktar, dijitalleşmenin bu grupların öncelikli gündemi haline getirildiğini ve iş dünyasının sahadan gelen seslerinin forum formatına entegre edildiğini ifade etti.

Sonuç olarak, İzmir'deki forum iki ülke arasında enerji bağlarını güçlendirme, yenilenebilir projeleri hızlandırma ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına erişim hedeflerini pekiştirdi.