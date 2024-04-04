Bayram gelmeden ödemesi geldi! 7.609 TL listede adı soyadı olana hemen ödenecek

Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı arefesinde yapılacak olan ödemeleri merakla bekliyor. 31 Mart seçimlerinin ardından gelen sükunetle, bayram yardımı ödemelerine olan ilgi arttı. Beklenti içinde olanlar arasında evde bakım maaşı alanlar da var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her ay milyonlarca aileye yaptığı düzenli sosyal yardım ödemelerinin, bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Az önce gelen son dakika haberine göre, sosyal yardım ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme var; 7.608 TL tutarındaki ödemelerin yapılacağı tarihler açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aylık olarak gerçekleştirdiği sosyal yardım ödemeleriyle ilgili son haberler, vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Nisan 2024 sosyal yardım ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk getirilip getirilmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Rahat bir bayram geçirmeyi umut eden ve sosyal destek ödemelerini bekleyen vatandaşlar için sevinçli haber nihayet duyuruldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlara yönelik beklenmedik bir açıklama yapıldı. T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre sıralanan ödemeler, hesaplara yatırılmaya başlandı. İlgili kişiler, bayramdan önce ödemelerini almaya başlayacaklar.





Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan en kritik sosyal yardımlardan biridir ve genellikle her ayın 15’inden 30’una kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre ödenir. Nisan ayının Ramazan Bayramı ile çakışması nedeniyle, pek çok vatandaş bu ödemelerin erken yapılmasını umuyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödemelerle ilgili bir duyuru yapması beklenirken, 31 Mart seçimleri nedeniyle bu beklenti bir süreliğine ertelendi. Ancak geçmişteki uygulamalara bakıldığında, bayramlardan önce sosyal yardım ödemelerinin erkene alındığı görülmekte. Bu yüzden, bu yıl da evde bakım maaşı alanların, bayram öncesi ödemelerini alacakları tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

2024 yılında evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki güncellemeler doğrultusunda yeniden hesaplandı. Önceki yılın ikinci altı ayında 5.908 TL olarak belirlenen maaş, bu yıl yaklaşık %50 oranında bir artışla 7.608 TL’ye çıkarıldı. Böylece, evde bakım maaşı alan vatandaşlar, yeni zamlı maaşlarını almaya başlamış oldular.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLEBİLİR?

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere uygun olmak gerekmektedir. Bu kriterlerden en dikkat çekici olanı, aile içindeki kişi başı gelirin, asgari ücretin üçte biri seviyesinin altında olması gerekliliğidir. Ayrıca, bakım gereksinimi olan kişinin, tam donanımlı bir hastaneden temin edilmiş geçerli bir sağlık raporunu sunması zorunludur. Bu koşulları karşılayan bireyler, evde bakım maaşı başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden veya yerel sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirebilirler.



