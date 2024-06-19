Bayram öncesi 09.00 itibarıyla duyuruldu! 12.000 TL ek ödeme hesaplara geçecek

Hesaplara otomatik olarak yatırılacak! 12 bin TL ödeme başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EK 12 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar bayram öncesinde 3 bin TL ikramiye ödemelerini hesaplarından çekti. Yapılan son duyurulara göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar ek ödeme yapacak.





Emeklilerin 12 bin TL'ye kadar olan ödemelerden faydalanabilmesi için talep edilen bankaya emekli maaşının taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdünün verilmesi gerekiyor. Emekli vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini banka şubelerine giderek ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar. Maaş bankaya taşındıktan sonra üç iş günü içinde ödemelerini otomatik olarak alabiliyorlar. Promosyon ödemeleri maaş baremlerine göre belirleniyor.