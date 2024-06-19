Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,53 0,04%
EURO
35,03 0,34%
ALTIN
2.423,47 0,01%

Bayram öncesi 09.00 itibarıyla duyuruldu! 12.000 TL ek ödeme hesaplara geçecek

Bayramdan önce müjde verildi! 12 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:39
Bayram öncesi 09.00 itibarıyla duyuruldu! 12.000 TL ek ödeme hesaplara geçecek

Hesaplara otomatik olarak yatırılacak! 12 bin TL ödeme başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EK 12 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar bayram öncesinde 3 bin TL ikramiye ödemelerini hesaplarından çekti. Yapılan son duyurulara göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar ek ödeme yapacak. 

ek 12 bin tl ödeme

Emeklilerin 12 bin TL'ye kadar olan ödemelerden faydalanabilmesi için talep edilen bankaya emekli maaşının taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdünün verilmesi gerekiyor. Emekli vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini banka şubelerine giderek ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar. Maaş bankaya taşındıktan sonra üç iş günü içinde ödemelerini otomatik olarak alabiliyorlar. Promosyon ödemeleri maaş baremlerine göre belirleniyor. 

İLGİLİ HABERLER

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! 3500 TL için açık tarih verildi

KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! O kuruma memur alımı için başvurular açıldı

Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

En ucuz sıfır otomobilde zirve değişti! Fiat bayram öncesi son golünü attı!

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! 3500 TL için açık tarih verildi

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar son dakika! 6 gün içinde yapılması gerekiyor

Bayram öncesi 09.00 itibarıyla duyuruldu! 12.000 TL ek ödeme hesaplara geçecek

KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! O kuruma memur alımı için başvurular açıldı

Akbank müşterileri etrafına topladı! 4.000 TL dağıtıyor

Çalışana Müjde! Kıdem Tazminatına Temmuz ayarı: Bu zamana kadar yapılmayan yapılıyor!

Akaryakıt ve LPG zammı öncesinde büyük müjde! Dev indirim duyurusu yapıldı

Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor