ABD'de Ocak Ayında Konut Fiyatları Yüzde 4,1 Artış Gösterdi

ABD'de Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 4,1 Arttı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek konut fiyatlarındaki yükselişin hızlandığını ortaya koydu.

Son Veriler ve Beklentiler

Ulusal konut fiyat endeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarken, bu endeks Aralık 2024'te yüzde 4 artış göstermişti. Piyasa beklentileri ise endeksin yüzde 4,6 artacağı yönündeydi.

20 Şehirdeki Durum

Ayrıca ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 yükseldi. Aralık 2024'te ise bu endeks yüzde 4,5 artış kaydetmişti.

New York Öne Çıkıyor

Endeksteki 20 şehir arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği yer New York oldu. New York'ta konut fiyatları, bu dönem zarfında yıllık olarak yüzde 7,7 artış gösterdi. Chicago ise yüzde 7,5 ile ikinci, Boston yüzde 6,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Tampa'da Düşüş

Öte yandan, konut fiyatlarının tek düştüğü şehir Tampa oldu ve burada fiyatlar yüzde 1,5 azalış gösterdi.