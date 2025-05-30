DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,48 0,26%
ALTIN
4.160,29 0,22%
BITCOIN
4.147.891,67 0,4%

Bayram Öncesi Otobüs Biletleri Tükendi, Ek Sefer Hazırlıkları Başladı

Otobüs biletlerinin yüzde 100'e yakınının tükendiği belirtilirken, ek seferler için talep artıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:13
Bayram Öncesi Otobüs Biletleri Tükendi, Ek Sefer Hazırlıkları Başladı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle otobüs biletlerinin %100'e yakın bir oranda tükendiğini duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayram döneminin beraberinde getirdiği hareketliliğin otobüs seferlerinin doluluk oranlarında ciddi bir artış sağladığını belirtti. Yıldırım, "Otobüs biletleri şu anda yüzde 100'e yakına tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz," dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı'nın yaz tatilinin başlangıcına denk gelmesinin hareketliliği artırdığını ifade ederek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları %100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası, ek sefer düzenlenmesi için bakanlıktan açıklama bekliyorduk ve o açıklama geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek." şeklinde bilgi verdi.

Yıldırım, kısa mesafelerdeki yoğunluğun da artmaya başladığını vurguladı. "Yazın başlangıcı ve bayram döneminin gelişi seferlerdeki hareketliliği önemli ölçüde artıracak" diyen Yıldırım, daha önceki bayramlarda yaşanan yoğunluğu bu bayramda da aşacaklarını söyledi.

Fahiş bilet fiyatı kavramının kendi sektörlerinde yer almadığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olması halinde ciddi yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Yıldırım, "Herhangi bir anormal yüksek fiyat durumu sıfır noktasında. Çünkü firmalarımız bayramlarda tavan ücretlerini uygulamakta," ifadesini kullandı.

Yıldırım, bayramın yazın başlangıcında olması sebebiyle beklenenden daha yoğun bir seyahat talebi olacağını ekledi. "Taleplere göre ek seferlerimiz düzenlenecek, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile turizm taşıtlarının geçici olarak ilave sefer düzenlemesi için izin verildi ki bu durum hem vatandaşlar hem de bizler için olumlu bir gelişme," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını vurgulayarak değerlendirmelerini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY, 'Connect To Türkiye' Etkinliğiyle Yabancı Tur Operatörlerini İzmir'de Buluşturdu
2
Türkiye, Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'nda Gurur Verdi
3
TCMB Başkanı Karahan'dan Kaliteli Eğitim Vurgusu
4
Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası İş Dünyasını Buluşturdu
5
Savunma Sanayii Zirveye Çıkıyor: Görgün 2025 Hedeflerini Açıkladı
6
Alman Sanayi Üretimi Artıyor, Ancak Toparlanma Beklentisi Yok!
7
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yeni Yılı Gençlerle Karşıladı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu