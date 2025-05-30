Bayram Öncesi Otobüs Biletleri Tükendi, Ek Sefer Hazırlıkları Başladı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle otobüs biletlerinin %100'e yakın bir oranda tükendiğini duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayram döneminin beraberinde getirdiği hareketliliğin otobüs seferlerinin doluluk oranlarında ciddi bir artış sağladığını belirtti. Yıldırım, "Otobüs biletleri şu anda yüzde 100'e yakına tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz," dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı'nın yaz tatilinin başlangıcına denk gelmesinin hareketliliği artırdığını ifade ederek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları %100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası, ek sefer düzenlenmesi için bakanlıktan açıklama bekliyorduk ve o açıklama geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek." şeklinde bilgi verdi.

Yıldırım, kısa mesafelerdeki yoğunluğun da artmaya başladığını vurguladı. "Yazın başlangıcı ve bayram döneminin gelişi seferlerdeki hareketliliği önemli ölçüde artıracak" diyen Yıldırım, daha önceki bayramlarda yaşanan yoğunluğu bu bayramda da aşacaklarını söyledi.

Fahiş bilet fiyatı kavramının kendi sektörlerinde yer almadığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olması halinde ciddi yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Yıldırım, "Herhangi bir anormal yüksek fiyat durumu sıfır noktasında. Çünkü firmalarımız bayramlarda tavan ücretlerini uygulamakta," ifadesini kullandı.

Yıldırım, bayramın yazın başlangıcında olması sebebiyle beklenenden daha yoğun bir seyahat talebi olacağını ekledi. "Taleplere göre ek seferlerimiz düzenlenecek, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile turizm taşıtlarının geçici olarak ilave sefer düzenlemesi için izin verildi ki bu durum hem vatandaşlar hem de bizler için olumlu bir gelişme," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını vurgulayarak değerlendirmelerini aktardı.