BBC World Service, 130 Çalışanını İşten Çıkaracak

BBC World Service, İşten Çıkarma Duyurusunu Yaptı

İngiliz medya kuruluşu BBC World Service, maliyetleri azaltma stratejisi çerçevesinde 130 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Kuruluş, açık bir açıklama yaparak, küresel medya arenasının giderek daha rekabetçi bir hale geldiğine ve bu süreçte tasarruf ihtiyacının arttığına dikkat çekti.

Mali Tasarruf Hedefleri

BBC'nin yaptığı açıklamada, gelecek finansal yılda ihtiyacı olan 6 milyon sterlin tasarrufu sağlayabilmesi amacıyla yaklaşık 130 pozisyonun azaltılması gerektiği ifade edildi. Bu durum, medya sektöründe süregelen zorlukların bir yansıması olarak öne çıkıyor.