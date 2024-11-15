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BDDK: Türk Bankacılık Sektörü 2024'te %46 Büyüdü

BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türk bankacılık sektörünün güçlü büyümesini ve sağlam finansal yapısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:05
BDDK: Türk Bankacılık Sektörü 2024'te %46 Büyüdü

Türk Bankacılık Sektöründe Çarpıcı Büyüme

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ciddi bir şekilde görüşülürken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türk bankacılık sektöründe kaydedilen %46'lık büyümeyi duyurdu. Asarkaya, 2024 yılı Ağustos itibarıyla sektörün 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşarak, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın %80'ine denk geldiğini belirtti.

Finansal Sağlamlık ve Uluslararası Standartlar

Asarkaya, Türk bankacılık sektörünün güçlü mali yapısının ülkenin istikrarında oynadığı kritik rolü vurguladı. Sektörün işlevlerini yerine getirmesi için finansal açıdan sağlam olmasının önemli olduğunu ifade eden Asarkaya, sermaye yeterliliği, likidite ve karlılık gibi göstergelerin uluslararası standartlarda olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Denetim ve Gözetim İyileştirmeleri

BDDK geçen yıl itibarıyla 186 kuruluş üzerinde doğrudan düzenleme ve denetim yaparak, finansal sektör için sıkı bir gözetim mekanizması sağladığını bildirdi. Asarkaya, sektördeki kredilerin takibe dönüşüm oranının %1,7 gibi düşük seviyelerde seyrettiğini belirterek finansal kuruluşların korunmasının önemine dikkat çekti.

Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik

Yenilikçi dijital dönüşüm süreçlerinin bankacılık sektöründeki riskleri artırdığına dikkat çeken Asarkaya, özellikle finansal kuruluşlar ve müşteriler için siber tehditlerin önlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Kurum, dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı için gerekli mevzuat altyapısını oluşturdu ve bu alandaki gelişmeleri proaktif bir yaklaşımla takip ettiğini aktardı.

Asarkaya, önümüzdeki süreçte Türk bankacılık sektörünün, güçlü finansal yapısıyla beraber uluslararası uygulamalara uyum sağlayarak, ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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